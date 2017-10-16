"Школу делового английского" презентуют в тюменском технопарке

«Школу делового английского» презентуют в тюменском технопарке. Фото: https://www.tyuiu.ru/

Презентация проекта "Школа делового английского" в формате квеста "5 o'clocktea" состоится в тюменском технопарке 20 октября.

Как сообщают организаторы, в рамках мероприятия участники смогут познакомиться с преподавателями и формами работы школы. Кроме того, всех гостей ждет чайная церемония и возможность пройти тестирование на определение уровня английского.

К участию в мероприятии приглашаются руководящие должности экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также сотрудники, отвечающие за продвижение, продажи и экспорт продукта на предприятии.

Занятия в "Школе делового английского" начинаются 30 октября. Главный бонус проекта – бесплатная языковая стажировка в Англии для лучшего студента курса. Подать заявку на обучение можно сразу на квесте "5 o'clocktea".

Мероприятие бесплатное, регистрация доступна на сайте. Подробности по телефону: 8 (3452) 534-000, доб. 1005, Zhiganovada@72to.ru.