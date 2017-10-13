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Представители Японии ознакомились с разработками тюменских компаний

16:46 13 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото тюменского технопарка

Резиденты бизнес-инкубатора и представители предприятий в тюменском технопарке представили проекты делегации Японии во главе с черезвычайным и полномочным послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки. 

Заместитель директора агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец рассказала об инвестиционном климате и потенциале региона, системе поддержки инновационных компаний в регионе и об инвестиционных проектах, готовых к реализации.

Руководитель компании "Чипмедиа" Дмитрий Гупало представил сервис по поиску и продаже рекламы.  "Сервис работает уже в 48 населенных пунктах России, в планах освоение новых рынков. В рамках данной встречи мы рассчитываем найти партнеров, которые будут заинтересованы в развитии сервиса Cheapmedia.ru и помогут выйти нам на рынок Японии" - отметил Дмитрий Гупало.

Директор компании "Технологии минеральных покрытий -Тюмень" Александр Богданов презентовал технологию нанесения нанокомпозитных минеральных покрытий на металлические детали, которая позволяет придать поверхности антифрикционные свойства, повысить износостойкость и стойкость к воздействию агрессивных сред, либо достичь эффекта сочетания указанных свойств, что приводит к многократному увеличению ресурса.

Руководитель компании "ИНТЭС" Юрий Богачук презентовал разработанные компанией стабилизаторы притока с контроллером управления, предназначенные для эксплуатации скважин, оборудованных установкой электроцентробежных насосов, работающих в сложных гидродинамических условиях для получения дополнительной добычи нефти на месторождениях с истощенными запасами и находящимися в последних стадиях разработки.

Заместитель генерального директора ООО "ЮНИ-КОНКОРД" Павел Марков представил программный комплекс M-Scale для поддержки принятия решений при гидродинамическом моделировании и анализе разработки месторождений углеводородов, набор плагинов для существующих геологических пакетов.

Также в рамках встречи были представлены такие тюменские компании-товаропроизводители, такие как ООО "Тюменские Аэрозоли", ООО "Е-soft", ООО "Лесные технологии", ООО "Юнигрейн", АО "Тюменский завод металлоконструкций".

Подводя итоги, Тоёхиса Кодзуки выразил надежду на то, что встреча станет началом долговременного и плотного сотрудничества между Тюменской областью и Японией.

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Теги: Япония , разработки , тюменский технопарк , сотрудничество

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