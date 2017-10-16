Детский технопарк "Кванториум" откроется в Тюмени

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Детский технопарк "Кванториум" откроется в Тюмени на базе центра науки, экологии и техники Дворца творчества и спорта "Пионер" 17 октября, в единый день открытия детских технопарков в России.

"Кванториум" – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием для обучения детей и подростков по современным общеразвивающим программам естественнонаучного и технического профиля. Они будут решать реальные задачи в областях биоинженерии, нейротехнологий, беспилотной авиации, программирования, робототехники и других.

Ребята смогут выбрать интересную для себя сферу деятельности, так называемый квантум. На первом этапе работы технопарка их будет три: "Промышленный дизайн", "Робоквантум" и "IT-квантум". До конца 2017 года запустят еще "Аэроквантум", "Автоквантум" и "HI-tech цех".

Таким образом, Тюменская область присоединяется к масштабному марафону открытий детских технопарков, который объединит регионы страны. В 2016 году было создано 24 детских технопарка. В 2017 году их количество приблизится к 50-ти на территории 37 субъектов РФ. Проект реализуется по инициативе Агентства стратегических инициатив и призван привлечь массовое внимание детей и молодежи к науке и технике.