up

14.10.2017 суббота

EUR 68.1409

USD 57.6196

В Тюмени 8..10 С 1 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Екатеринбурге запускают проект "Царская семья" к 100-летию гибели Романовых

10:02 14 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
tsarskiyhram.ru

Новый информационно-просветительский проект "Царская-семья.рф", который в доступном виде представит правдивую информацию о жизни семьи последнего российского императора Николая II, запускают в Екатеринбурге. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Екатеринбургской епархии РПЦ.  

Презентация проекта, приуроченного к 100-летию гибели семьи последнего российского императора, прошла  в мультимедийном парке "Россия — Моя история" в Екатеринбурге. По словам руководителя проекта епископа Среднеуральского Евгения, новый портал демонстрирует "правдивый взгляд на царскую семью как единое целое через представление каждого из ее членов".

Отмечается, что на сайте не будет оценочных суждений современных историков и писателей, но только живая речь, дневники, письма святых царственных страстотерпцев, членов святого семейства. В противовес искаженной информации, порою распространяемой в обществе, "Царская-семья.рф" рассказывает о реальных людях — их мыслях, надеждах, чаяниях и любви.

Как отметил епископ Евгений, наставления императрицы Александры Федоровны о семье, браке и детях, взаимоотношения детей царской четы друг с другом будут близки и понятны не только православным, но и всем, кто ищет идеалы настоящей семьи.

Проект "Царская-семья.рф" содержит биографические данные, фотоматериалы, воспоминания Романовых и близких к ним лиц, дневниковые записи, книги, которые читали члены царского дома. В наполнении портала, которое завершится к 150-летию со дня рождения Николая II (19 мая 2018 года), принимают участие специалисты образовательного проекта "Открытая школа", историки Музея святой царской семьи (центр "Царский") и Музея святых Царственных страстотерпцев (в обители на Ганиной Яме), московские и уральские специалисты.

Говоря о целесообразности появления проекта "Царская-семья.рф", епископ Среднеуральский Евгений отмечает, что в настоящее время попытка составить себе портрет императора Николая Александровича по тем материалам, которые есть в интернете, "упирается в два "сюжета": либо в материалы "открытых энциклопедий", где "хаотично формируется образ государя" и серьезные источники чередуются со "свидетельствами случайных людей", либо в сугубо исторические материалы, которые "понять, осознать могут только узкие специалисты".

"А нам на нашем портале хотелось бы обратиться к широкой аудитории наших современников", — добавил он.

 

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: история , Екатеринбург , Романовы

Последние новости

10:24 Семинар "Документационное обеспечение экспортной деятельности" пройдет в технопарке
10:02 В Екатеринбурге запускают проект "Царская семья" к 100-летию гибели Романовых
09:24 Тюменские пенсионеры стали участниками проекта "Не стар, а superSTAR"
09:11 Краеведческая конференция "Наше наследие" пройдет в Заводоуковске
09:00 В Тюмени стартует региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов
20:58 Тюмень удивляет: фото с 3D-меткой и виртуальный Тобольск на YOUTH EXPO
20:17 Движение по автотрассе Тюмень-Тобольск перекрыто из-за ДТП
19:47 Урбанист расскажет тюменцам о будущем планеты
19:12 Главные охотники за iPhone 8 Plus живут в Тюмени
18:20 Ведущие медики России и Европы обсудили в Тюмени проблемы травматологии и ортопедии Фото
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Фельдшерско-акушерский пункт и спортивные площадки построят в Юргинском районе

Пресс-конференция Владимира Якушева в Москве

В Тюменской области фермерским хозяйствам выгодно повышать качество молока

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

Семинар "Документационное обеспечение экспортной деятельности" пройдет в технопарке

В Ишиме обновляется парк снегоуборочной техники

В "Жемчужине Сибири" создадут термальный комплекс

Общество

В Екатеринбурге запускают проект "Царская семья" к 100-летию гибели Романовых

Тюменские пенсионеры стали участниками проекта "Не стар, а superSTAR"

Краеведческая конференция "Наше наследие" пройдет в Заводоуковске

Спорт

ФК "Тюмень" оштрафовали за видео, воронежский "Факел" - за использование болельщиками пиротехники

Знаки ГТО получили воспитанники тюменской колонии

Большой городской турнир по мини-футболу состоится в Тюмени

Происшествия

Движение по автотрассе Тюмень-Тобольск перекрыто из-за ДТП

На тюменском предприятии погашен большой долг по зарплате

Погибли три жильца горевшего многоквартирника в Сургуте
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+