В Екатеринбурге запускают проект "Царская семья" к 100-летию гибели Романовых

tsarskiyhram.ru

Новый информационно-просветительский проект "Царская-семья.рф", который в доступном виде представит правдивую информацию о жизни семьи последнего российского императора Николая II, запускают в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Екатеринбургской епархии РПЦ.

Презентация проекта, приуроченного к 100-летию гибели семьи последнего российского императора, прошла в мультимедийном парке "Россия — Моя история" в Екатеринбурге. По словам руководителя проекта епископа Среднеуральского Евгения, новый портал демонстрирует "правдивый взгляд на царскую семью как единое целое через представление каждого из ее членов".

Отмечается, что на сайте не будет оценочных суждений современных историков и писателей, но только живая речь, дневники, письма святых царственных страстотерпцев, членов святого семейства. В противовес искаженной информации, порою распространяемой в обществе, "Царская-семья.рф" рассказывает о реальных людях — их мыслях, надеждах, чаяниях и любви.

Как отметил епископ Евгений, наставления императрицы Александры Федоровны о семье, браке и детях, взаимоотношения детей царской четы друг с другом будут близки и понятны не только православным, но и всем, кто ищет идеалы настоящей семьи.

Проект "Царская-семья.рф" содержит биографические данные, фотоматериалы, воспоминания Романовых и близких к ним лиц, дневниковые записи, книги, которые читали члены царского дома. В наполнении портала, которое завершится к 150-летию со дня рождения Николая II (19 мая 2018 года), принимают участие специалисты образовательного проекта "Открытая школа", историки Музея святой царской семьи (центр "Царский") и Музея святых Царственных страстотерпцев (в обители на Ганиной Яме), московские и уральские специалисты.

Говоря о целесообразности появления проекта "Царская-семья.рф", епископ Среднеуральский Евгений отмечает, что в настоящее время попытка составить себе портрет императора Николая Александровича по тем материалам, которые есть в интернете, "упирается в два "сюжета": либо в материалы "открытых энциклопедий", где "хаотично формируется образ государя" и серьезные источники чередуются со "свидетельствами случайных людей", либо в сугубо исторические материалы, которые "понять, осознать могут только узкие специалисты".

"А нам на нашем портале хотелось бы обратиться к широкой аудитории наших современников", — добавил он.