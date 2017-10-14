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Тюменские онкологи эффективно борются с раком груди

12:22 14 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Поручение президента РФ - достичь снижения показателя онкологической смертности в целом до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2025 году - в перевыполнено в Тюменской области. Медицинская статистика свидетельствует о том, что в области этот показатель составляет 137,2 случая на 100 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

На прошедшем в Тюмени заседании круглого стола по  совершенствованию помощи больным раком молочной железы отмечены успехи региона в этом направлении. По словам ,

"Тюменская область - одна из лучших с точки зрения организации помощи больным раком молочной железы. Почти треть случаев диагностируется на первой стадии, а вместе 1 и 2 стадии - порядка 70 процентов. Достаточно низкий показатель запущенности - меньше 7 процентов, а также смертности этих пациентов в течение одного года - меньше половины. Это свидетельствует о грамотном лечении пациентов и хорошем лекарственном обеспечении", - отметил исполнительный директор Ассоциации онкологов России Александр Петровский.

Представители тюменского "Медицинского города" рассказали на заседании  о  результатах работы. Сегодня в поликлинике  "Медгорода" работает три кабинета для приема маммологических пациентов и диагностики рака молочной железы. Стационар рассчитан на 54 койки, в отделении работает девять врачей, трое из которых дополнительно получили сертификаты по пластической хирургии.

Соб. инф.

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Теги: здравоохранение , онкология , Медицинский город

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