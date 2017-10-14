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В Подмосковье уволили учительницу, показавшую на уроке фильм "Оно"

11:12 14 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Кадр из фильма "Оно"

Учительницу из Подмосковья, показавшую на уроке русского языка фильм ужасов "Оно", уволили.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации Балашихи. Инцидент произошел в одной из школ города Железнодорожный. Показать фильм учителя попросили сами дети. "Мотивы непонятны, но она пошла навстречу", — отметили в пресс-службе. 

Фильм Андреса Мускетти по книге Стивена Кинга рассказывает о семи подростках, которые живут в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них в силу тех или иных причин стал изгоем, мишенью для местных заводил, и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря древнему меняющему обличия хищнику, которого называют Оно. Эта картина стала самой кассовой за всю историю фильмов ужасов. Мировые сборы от проката уже пересекли отметку в 500 млн долларов.

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Теги: кино , школа

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