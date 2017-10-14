Российские ученые создали систему, способную предсказывать аварии на АЭС

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Интеллектуальную систему мониторинга и вибродиагностики для атомных электростанций разработали ученые холдинга "Российские космические системы" (Госкорпорация "РОСКОСМОС").

Как передает РИА "Новости", система предназначена для повышения безопасности и эффективности работы АЭС. Разработка полностью построена на российских комплектующих нового поколения.

В основе ее — сеть миниатюрных широкополосных ICP-акселерометров АЛС 007-00, данные с которых собираются и обрабатываются при помощи специального программного обеспечения, позволяющего анализировать состояние узлов и агрегатов станции и в автоматизированном режиме выдавать рекомендации персоналу по их техническому обслуживанию.

В системе безопасности реактора приборами компании контролируются положения отсечных, обратных и запорных клапанов, перемещения узлов механических агрегатов реакторного отделения, скорость спада давления. Комплекс управления перегрузочной машиной реактора и защиты дизельной установки оснащен датчиками и сигнализаторами конечных положений, сигнализаторами температуры, давления и уровня жидкости.

В системе антисейсмической защиты сейсмодатчики НИИФИ непрерывно измеряют сейсмоускорение, действующее на реакторную установку, и формируют установленные уровни дискретных сигналов для системы индустриальной антисейсмической защиты. Система обеспечивает отключение реактора при интенсивности землетрясения от 5 до 8 баллов по шкале MSK–64.