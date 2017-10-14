Юрий Лоза объяснил популярность песни "Despacito"

Фото ИА "Тюменская линия"

Сходство с ламбадой могло стать причиной популярности песни Луиса Фонси и Дэдди Янки "Despacito". Так считает российский музыкант Юрий Лоза.

Как сообщает РИА "Новости", трек пуэрто-риканских музыкантов вышел 12 января 2017 года вместе с клипом, который за набрал на канале YouTube в общей сложности 4 млрд просмотров.

"Во-первых, здесь сыграла свою роль тяга по ламбаде, потому что ламбада в свое время выстрелила и стало понятно, что с испаноязычным материалом можно неплохо себя позиционировать. Во-вторых, сейчас проявляется общая тенденция, что необязательно быть английской командой, чтобы обрести популярность. Мир начинает клониться в сторону неанглийской песни, потому что немножко достала всех английская музыка и вообще английский язык", — пояснил Юрий Лоза.

По его словам, когда люди слышат английскую песню, у них возникает чувство ее вторичности именно из-за языка. "Получается, тут есть элемент шовинизма, так как всем навязывают английский. А тут появляется испаноязычная композиция, так еще хорошая. Эта песня невыдающаяся, в испаноязычной музыке таких пруд пруди, но здесь сработал другой рецепт. Ведь четыре миллиона мух не могут ошибаться? Работать на песню начинает количество просмотров", — подчеркнул певец.

Он отметил, что если композиция набирает миллиард просмотров, еще несколько миллиардов ей гарантировано, так как люди будут заходить в интернет и смотреть, почему она такая популярная.

"Радует, что набрала лайки песня, которая все-таки песня. По всем параметрам она сделана крепкими профессионалами. Ничего особенного нет, но все сыграно и спето правильно. И элемент эротизма, который сразу ориентируется с ламбадой, тоже работает. Сумма этих составляющих, конечно, дала такой результат", — добавил Юрий Лоза.