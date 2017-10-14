Тюменский театр "Мимикрия" успешно выступил на фестивале в Литве

Фото ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Убить полюбовно" по одноименном произведении Рэя Брэдбери показал резидент тюменского МТЦ "Космос" театр "Мимикрия" на международном фестивале в Литве, участниками которого стали театральные коллективы из Испании, Латвии, Эстонии и других стран.

"Мимикрия" стала единственным театром, представляющим на фестивале Россию.

Участие "Мимикрии" в литовском фестивале стало возможным благодаря содействию президента Центрального-Европейского комитета AITA Аллы Зориной, сообщает "Мой портал". Тюменский театр заметили ещё на фестивале в Норвегии “Dialog 2011”. Спектакль "Убить полюбовно" участвовал в двух международных фестивалях - VIII Международном молодежном театральном фестивале "Живые лица" в 2016 году и в Европейском фестивале молодежных театров "Театральная революция-2017".

Актеры "Мимикрии" показывали "Убить полюбовно" в двух городах Литвы. "Мы ставили перед собой задачу опробовать спектакль на европейской публике. Он понятен любому зрителю, потому что играем без слов, на универсальном языке пластики", - рассказала директор театра Полина Захарова.

Соб. инф.