В России вступили в силу новые правила получения водительских прав

autozam.ru

Новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений вступили в силу в России 14 октября.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт Госавтоинспекции.

Согласно новому регламенту, человек, желающий сдать экзамен в ГИБДД, должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. В первую очередь это касается тех, кто получал справки об обучении и медицинские документы из других регионов.

Изменения произошли и в практической части экзамена. В случае падения с мотоцикла на экзамене выставляется оценка "не сдал", также для сдающих на категорию А стало обязательным упражнение "скоростное маневрирование".

Если ученик при движении задним ходом не смог с первой попытки выполнить упражнение и попытался второй раз включить заднюю передачу, экзамен будет считаться несданным. Ранее число попыток включения передачи регламентировано не было. Кроме того, раньше допускался заезд колесом на линию, обозначающую границу упражнения, а теперь нарушать границу виртуальной "стены" выступающими частями машины запрещено.

Изменения коснутся и проведения экзамена на площадке в зимних условиях – при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, территорию площадки обработают противогололедными средствами.