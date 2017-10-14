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Геологи не исключают вероятность присутствия воды на Марсе

17:19 14 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
NASA

Первый полноценный аналог почвы Марса создали геологи и пришли к выводу, что вода может оставаться в них в жидком виде даже при отрицательных температурах из-за наличия в них особого вида солей-перхлоратов.

Об этом говорится в статье, опубликованной в научном издании "Nature Communications", пишет РИА "Новости".  

"Открытие перхлоратов на Марсе позволяет нам приблизиться к раскрытию сущности марсианских "речных долин". Средняя температура поверхности Марса составляет минус 55 градусов Цельсия, и вода в жидком виде просто не может существовать там. С другой стороны, концентрированный раствор перхлоратов, как оказалось, может оставаться жидким в таких условиях", — заявила Лорна Дуган из университета Лидса (Великобритания).

В ноябре 2012 года, буквально через три месяца после посадки четвертого ровера НАСА в кратере Гейл, руководитель проекта Джон Гротцингер заявил об "открытии, которое попадет на страницы учебников", вызвав бурю в СМИ и в глобальной сети. В первых числах декабря выяснилось, что речь шла об обнаружении перхлоратов – соединений хлора, кислорода и простейшей органики, следы которых на Марсе уже раньше обнаруживались орбитальными зондами и спускаемым модулем "Финикс".

Дальнейшие наблюдения показали, что перхлораты встречаются на поверхности Марса практически повсеместно. Главной необычной чертой этих солей является то, что при определенной температуре и влажности перхлораты превращаются в жидкость, вбирая в себя пары воды из воздуха. Благодаря большому содержанию солей, этот раствор будет замерзать при значительно более низких температурах, чем обычная или даже морская вода.

Все это указало на то, что жидкая вода может присутствовать на Марсе даже сегодня, однако, как отмечает Дуган, ученые не могли сделать подобное заявление наверняка, так как другие свойства марсианской почвы могли помешать ее формированию.

Дуган и ее коллеги подошли к решению этой задачи с практической стороны – они создали полноценный имитатор почвы Марса, заполнили его перхлоратами и водой, и проследили, при каких условиях она продолжала оставаться жидкой.

Как показали эти опыты, один из перхлоратов, соединение окиси хлора и магния, крайне необычным образом влияло на воду, действуя на нее подобно тому, если бы жидкость сжимал мощнейший пресс или сверхплотная атмосфера планеты-гиганта. В свою очередь, это "сжатие" особым образом меняло структуру молекул воды, мешая им замерзать даже при температурах, не превышающих минус 60-70 градусов Цельсия.

"Наше открытие заставляет нас задуматься о возможности существования жизни на Марсе. Если на Марсе есть вода в подобных перхлоратах, то тогда там, возможно, существуют живые существа, адаптированные к жизни при сверхвысоких давлениях, похожие на микробов-пьезофилов, живущих на дне океанов Земли или в глубинных слоях пород", — продолжает геолог.

С другой стороны, следует учитывать, что перхлораты являются сильнейшем ядом для всех форм земной жизни, и последние опыты по выращиванию бактерий в "марсианской" почве закончились тем, что все колонии микробов умерли в первые 60 секунд после старта эксперимента. Если на Марсе и существует жизнь, то она будет принципиально не похожей на те ее формы, которые сегодня населяют Землю.

 

 

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Теги: Марс , ученые , геологи

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