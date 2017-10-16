В Кольцово установили тактильные карты для незрячих пассажиров

В Кольцово установлили тактильные карты для незрячих пассажиров Фото www.koltsovo.ru/

В аэропорту Кольцово установили тактильные карты аэровокзального комплекса и прилегающей территории для незрячих пассажиров. Карты размещены на входах в терминалы А и В в зонах досмотра, а также на выходах из здания аэровокзала.

Тактильные карты представляют собой схемы терминалов с указанием оптимальных путей следования и целевых зон, надписи на них дублируются шрифтом Брайля. Условные обозначения и весь тактильный слой разработаны незрячими специалистами по ориентированию.

В настоящее время одним из передовых подходов к созданию доступной среды является принцип универсальности дизайна: выстраивание инфраструктуры, которая востребована как у людей с ограниченными возможностями, так и у обычных граждан. Новые тактильные карты станут источником информации для тех и для других. Также одной из задач доступной среды на объектах транспортной инфраструктуры в мировой практике считается создание возможности для пассажиров с ограниченными возможностями путешествовать самостоятельно, без посторонней помощи, для чего аэропорты и вокзалы оборудуются в том числе тактильной информацией.

"Аэропорт Кольцово один из лучших аэропортов в мире в части доступной среды, – отметил руководитель общественной организации "Белая трость" Олег Колпащиков. – Это оценка более 700 делегатов из 30 стран, посетивших в сентябре Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями в Екатеринбурге. Я считаю, что Кольцово должен стать примером и методической базой по обслуживания маломобильных пассажиров для всех российских аэропортов".

По итогам трех кварталов 2017 года количество пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, вылетевших через аэропорт Кольцово, выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило пять тысяч человек, сообщает пресс-служба аэропорта.