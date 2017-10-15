Заводоуковский завод "Битекс" поставил новый рекорд

www.bitex-siberia.ru

Новый производственный рекорд установил расположенный в Заводоуковске завод "Битекс-Сибирь". Теперь здесь ежемесячно выпускают 350 т различной продукции, включая краски, штукатурки, грунтовки и специальные защитные покрытия.

Предыдущего максимального показателя в 200 т завод достиг два года назад. "В 2017 году нам удалось существенно увеличить загрузку завода и это далеко не предел. Проектная мощность производства - 750 тонн в месяц, если предприятие работает в одну смену. Но и это не максимальные показатели. При необходимости есть возможность нарастить производство", - отметил учредитель предприятия Андрей Снисаренко..

По его словам, сейчас ключевая задача - освоить искусство продаж. "Сегодня тренд продаж смещается в сторону интернета, поэтому огромное внимание уделили специальному продажному сайту предприятия. На его создание ушло около года, но время потратили не зря, поскольку уже сейчас видим реальную отдачу",- подчеркнул Андрей Снисаренко.

С помощью сайта завод уже наладил продажи в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

Соб. инф.