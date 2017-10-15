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Тюменцам рассказали, как обезопасить себя от краж в "Мобильном банке"

17:03 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.sberbank.ru

Обратиться в банк с просьбой об отключении услуги "Мобильный банк" с номера, которым перестали пользоваться, призывают тюменские полицейские.

Многие граждане пользуются услугой "Мобильный банк", которая подключается к сим-карте сотового телефона, но при утере или краже средства сотовой связи, смене сим-карты они не информируют об этом свой банк.

Не секрет, что когда абонент определенное время не пользуется номером сим-карты, примерно около шести месяцев, сотовая компания вновь выставляет абонентский номер на продажу. Новому владельцу сотового номера продолжают поступать сообщения с мобильного банка о поступлении денежных сумм на счет прежнего владельца.

Сотрудники полиции настоятельно советуют: если вы перестали пользоваться сим-картой, к которой подключен "Мобильный банк", обратитесь в банк с просьбой об отключении услуги с данного номера. Это поможет уберечь личные финансы от хищения, сообщают в пресс-службе ведомства.

Соб.инф.

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Теги: мобильный банк , УМВД России по Тюменской области , кражи

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