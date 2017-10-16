Игрушечный пост ДПС и вертолет появились в тюменском дворе

Фото: ИА "Тюменская линия"

Зона отдыха, спортивная площадка и несколько детских городков, озеленение, стоянки для машин появились во дворе домов №51 и №51б на ул. Энергетиков в Тюмени.

В июле на строительстве побывала член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина, которая попросила подрядчиков внимательно отнестись к строительству пандусов у подъездов. Все входные группы оборудованы для удобства маломобильных групп населения.

Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, игровой комплекс во дворе оснащен светофорами, игрушечной машинкой полиции и вертолетом, есть даже автобус и пост ДПС, домики, горки, качели-паутинки и даже детский скалодром. Жители обновленным двором довольны.

Подходят к концу работы по благоустройству двора у дома №12 на ул. Свердлова в Тюмени. Здесь уже появилась новая большая парковка, тротуары, газоны, детская и спортивная площадки. Идет укладка травмобезопасного покрытия. Во дворе установили дог-бокс.