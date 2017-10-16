Кодекс добросовестных практик в Интернете подписали в Тюмени

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Кодекс добросовестных практик в Интернете подписали несколько компаний, госучреждений и СМИ в Тюмени 16 октября.

Они стали первыми, кто подписал кодекс в Тюменской области. 19 октября в Салехарде к ним присоединятся юридические лица, расположенные на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 17 октября в Ханты-Мансийске пройдет подписание кодекса для юридических лиц Югры.

Мировой и российский опыт, отмечено в кодексе, показывают, что современные информационно-телекоммуникационные технологии, кроме прогрессивного и инновационного направления, связанного с предоставлением новых услуг и расширением возможностей для социально-экономического развития, могут нести реальные угрозы нарушения фундаментальных прав и свобод гражданина, безопасности общества и государства.

"Зачастую пользователям приходится рисковать такими понятиями, как семейная тайна, личная жизнь, деловая репутация, - отметила руководитель управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Оксана Шевченко. - Персональные данные – это по сути личное пространство каждого человека и наши усилия направлены на защиту этой сферы".

С каждым годом, по словам Оксаны Шевченко, растет количество обращений граждан. С начала этого года уже 119 человек заявили о нарушениях своих прав в сфере Интернета. 45 из них подтвердились.

"Для минимизации риска совершения правонарушения в области персональных данных, а также с целью поддержания баланса интересов граждан, общества, государства, бизнес-сообщества, общественных объединений в вопросах надлежащего поведения в сети интернета, был подписан кодекс добросовестных практик Роскомнадзора", - отметила она.

Впервые "Кодекса добросовестных практик" был анонсирован Роскомнадзором в ноябре 2016 года в рамках презентации проекта "Цифровой дом" на конференции по защите персональных данных. К документу уже присоединились около тысячи крупных организаций и компаний России. В их числе органы государственной власти, банки, службы безопасности, операторы связи.

Борис Олейник