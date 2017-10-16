Астрономическая неделя в Тюмени: новолуние и сближение кометы с Землей

Фото ИА "Тюменская линия"

Комета P/Machholz (96P) максимально сблизится с Землей в период с 19 по 22 октября.

Однако ученые уверяют: ничего страшного не произойдет, столкновения не будет. Комета представляет только научный интерес. Вместе с приближением увеличивается ее блеск, и в конце недели хвостатую странницу можно будет увидеть невооруженым глазом. Однако и здесь есть нюанс: видеть ее будут жители только южного полушария, в северном комета находится под Солнцем и для наблюдений недоступна.

Луна на неделе вступит в фазу новолуния и перейдет на вечернее небо. Молодой серп можно будет наблюдать только после 20 октября низко над западным горизонтом.

Из планет Солнечной системы для наблюдений доступны все, кроме Меркурия и Юпитера. В утренних сумерках можно найти Марс и Венеру. Первый восходит на востоке после 4 часов. Венера находится рядом и из-за высокого блеска видна даже днем.

До 20 часов вечера можно наблюдать Сатурн. Искать его нужно на юго-западном горизонте в созвездии Змееносца. В это время планета не поднимается высоко, поэтому из-за атмосферных потоков ее вид в телескоп или бинокль может быть нечетким.

Самые дальние планеты Солнечной системы – Уран и Нептун – видны всю ночь. Однако для поиска их нужен телескоп с увеличением от 100 крат и идеальные условия наблюдения.

Из комет на неделе будут видны C/2015 ER61 (PanSTARRS) в созвездии Тельца и C/2017 O1 (ASASSN1) в Персее и Жирафе. Среди астероидов самыми яркими остаются Церера в созвездии Рака, Паллада в Эридане, Веста в Девы, Ирида в Овне и Юлия в созвездии Пегаса. Точное положение небесных тел на конкретную дату и время можно узнать здесь.

Евгения Шевцова