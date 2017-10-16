up

16.10.2017 понедельник

EUR 68.1409

USD 57.6196

В Тюмени 2..4 С 4 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Астрономическая неделя в Тюмени: новолуние и сближение кометы с Землей

18:10 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Комета P/Machholz (96P) максимально сблизится с Землей в период с 19 по 22 октября.

Однако ученые уверяют: ничего страшного не произойдет, столкновения не будет. Комета представляет только научный интерес. Вместе с приближением увеличивается ее блеск, и в конце недели хвостатую странницу можно будет увидеть невооруженым глазом. Однако и здесь есть нюанс: видеть ее будут жители только южного полушария, в северном комета находится под Солнцем и для наблюдений недоступна.

Луна на неделе вступит в фазу новолуния и перейдет на вечернее небо. Молодой серп можно будет наблюдать только после 20 октября низко над западным горизонтом.

Из планет Солнечной системы для наблюдений доступны все, кроме Меркурия и Юпитера. В утренних сумерках можно найти Марс и Венеру. Первый восходит на востоке после 4 часов. Венера находится рядом и из-за высокого блеска видна даже днем.

До 20 часов вечера можно наблюдать Сатурн. Искать его нужно на юго-западном горизонте в созвездии Змееносца. В это время планета не поднимается высоко, поэтому из-за атмосферных потоков ее вид в телескоп или бинокль может быть нечетким.

Самые дальние планеты Солнечной системы – Уран и Нептун – видны всю ночь. Однако для поиска их нужен телескоп с увеличением от 100 крат и идеальные условия наблюдения.

Из комет на неделе будут видны C/2015 ER61 (PanSTARRS) в созвездии Тельца и C/2017 O1 (ASASSN1) в Персее и Жирафе. Среди астероидов самыми яркими остаются Церера в созвездии Рака, Паллада в Эридане, Веста в Девы, Ирида в Овне и Юлия в созвездии Пегаса. Точное положение небесных тел на конкретную дату и время можно узнать здесь.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: астрономия

Последние новости

18:21 В АО "Транснефть-Сибирь" подвели итоги отборочного тура международной научно-технической конференции
18:10 Астрономическая неделя в Тюмени: новолуние и сближение кометы с Землей
17:59 17 октября - события дня
17:48 "МегаФон" выступил официальным мобильным оператором ВФМС
17:43 Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов разукрасили корпус ТИУ Фото
17:37 WorldSkills знакомит участников международного фестиваля в Сочи с рабочими профессиями Фото
17:30 ВФМС-2017: мировые эксперты выступят на площадке тюменского СУПа
17:26 Специалисты из Пакистана предложили сотрудничество Федеральному центру нейрохирургии в Тюмени Фото
17:15 Роспотребнадзор усилил контроль за качеством питьевой воды в реке Ишим
17:04 ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Аграрии Тюменской области завершили уборку урожая

Владимир Якушев поручил отремонтировать дорогу Юргинское - Бушуево - Зиново

От народных танцев до футбольного фристайла: как прошло открытие региональной программы ВФМС в Тюмени

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени

Туристические инвестпроекты реализуются в Тюменском районе

Игрушечный пост ДПС и вертолет появились в тюменском дворе

Общество

В АО "Транснефть-Сибирь" подвели итоги отборочного тура международной научно-технической конференции

Астрономическая неделя в Тюмени: новолуние и сближение кометы с Землей

17 октября - события дня

Спорт

В Тюмени состоится битва чемпионов

Тюменцы получили золотые медали в забеге на фестивале в Сочи

В Тюмени будут соревноваться юные фигуристы

Происшествия

В поезде между Тюменью и Талицей надругались над шестилетней девочкой

Криминальных гастролеров из Уфы поймали в Тюмени

Двое пешеходов погибли на тюменских дорогах
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+