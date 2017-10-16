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На Ямале закрыли переправу через реку Пур из-за образования льда

16:20 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Понтонно-мостовую переправу через реку Пур закрыли 16 октября в связи с интенсивным ходом шуги на реке.

Начата подготовка к работе зимней автомобильной дороги. Как только условия позволят, ледовая переправа будет открыта, сообщили в компании "Ямбургтрансервис".

Между микрорайоном Коротчаево и поселком Уренгой работают четыре вездехода на воздушных подушках, которые перевозят пассажиров, и четыре баржи, перевозящие транспорт.

Тариф на перевозку воздушной подушкой с 5 до 8 часов и с 17 до 20 часов составляет 200 рублей для одного пассажира. В остальное время суток перебраться через реку Пур можно за 500 рублей. Каждый пассажир может перевезти ручную кладь весом до 20 кг. Продажа билетов осуществляется на судне за 30 минут до отправки рейса.

Также от левого берега реки до железнодорожной станции Коротчаево организовано движение микроавтобуса, который доставляет людей к поездам, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

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Теги: Ямал , переправа , река Пур

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