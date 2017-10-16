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Тюменские врачи призывают вакцинировать детей от гриппа в предверии эпидсезона

16:31 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: департамент здравоохранения ТО

Дети, у которых имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, должны быть привиты в обязательном порядке.

Об этом сообщила врач Тюменской службы скорой медицинской помощи Наталья Смолина на встрече с воспитателями детских садов и родителям дошкольников.

По ее словам, эти дети в группе высокого риска возникновения осложнений: пневмонии, менингита и других.

"Грипп — серьезное заболевание, которое поражает как сердечно-сосудистую систему, так и головной мозг. Заболеть от прививки невозможно. А лучшая пора для вакцинации — как раз сейчас, еще есть время для формирования иммунитета до наступления эпидсезона, который мы ждем уже в октябре", - отметила врач, отвечая на вопрос родителей о необходимости прививки.

Напомним, что более 332 тыс. жителей Тюменской области уже привиты от ОРВИ и гриппа. В регион поставлена отечественная вакцина "Совигрипп", содержащая в составе все актуальные штаммы, информирует областной департамент здравоохранения. 

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Теги: грипп , вакцинация

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