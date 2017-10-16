up

16.10.2017 понедельник

EUR 68.1409

USD 57.6196

В Тюмени 2..4 С 4 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В АО "Транснефть-Сибирь" подвели итоги отборочного тура международной научно-технической конференции

18:21 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы АО «Транснефть-Сибирь»

243 работника в возрасте до 30 приняли участие в отборочном туре ежегодной международной научно-технической конференции молодежи АО "Транснефть– Сибирь"

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках семи секций обсуждался широкий круг вопросов деятельности АО "Транснефть-Сибирь" – от промышленной эксплуатации нефтепроводов, экономики, безопасности труда до внедрения инноваций в управленческий процесс. Наибольшее количество участников – 61 человек – собрала секция №2 "Механо-энергетическое оборудование, защита от коррозии".

В результате конкурсная комиссия, в состав которой вошли главные специалисты аппарата управления АО "Транснефть-Сибирь", приняла решение допустить к первому туру международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" 59 участников, которые представят 53 конкурсных доклада. Среди приоритетных тем члены конкурсной комиссии отметили работы, направленные на совершенствование методов диагностики магистральных нефтепроводов, предложения по ремонту нефтепроводов на обводненных и труднодоступных участках, разработку инновационных систем контроля утечек нефти, снижение энергоемкости производственных процессов.

Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО "Транснефть" проводится ежегодно для поддержки творческой инициативы молодых специалистов, развития научно-технического потенциала производства и создания инновационных технологий транспорта нефти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Транснефть-Сибирь

Последние новости

18:21 В АО "Транснефть-Сибирь" подвели итоги отборочного тура международной научно-технической конференции
18:10 Астрономическая неделя в Тюмени: новолуние и сближение кометы с Землей
17:59 17 октября - события дня
17:48 "МегаФон" выступил официальным мобильным оператором ВФМС
17:43 Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов разукрасили корпус ТИУ Фото
17:37 WorldSkills знакомит участников международного фестиваля в Сочи с рабочими профессиями Фото
17:30 ВФМС-2017: мировые эксперты выступят на площадке тюменского СУПа
17:26 Специалисты из Пакистана предложили сотрудничество Федеральному центру нейрохирургии в Тюмени Фото
17:15 Роспотребнадзор усилил контроль за качеством питьевой воды в реке Ишим
17:04 ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Аграрии Тюменской области завершили уборку урожая

Владимир Якушев поручил отремонтировать дорогу Юргинское - Бушуево - Зиново

От народных танцев до футбольного фристайла: как прошло открытие региональной программы ВФМС в Тюмени

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени

Туристические инвестпроекты реализуются в Тюменском районе

Игрушечный пост ДПС и вертолет появились в тюменском дворе

Общество

В АО "Транснефть-Сибирь" подвели итоги отборочного тура международной научно-технической конференции

Астрономическая неделя в Тюмени: новолуние и сближение кометы с Землей

17 октября - события дня

Спорт

В Тюмени состоится битва чемпионов

Тюменцы получили золотые медали в забеге на фестивале в Сочи

В Тюмени будут соревноваться юные фигуристы

Происшествия

В поезде между Тюменью и Талицей надругались над шестилетней девочкой

Криминальных гастролеров из Уфы поймали в Тюмени

Двое пешеходов погибли на тюменских дорогах
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+