В АО "Транснефть-Сибирь" подвели итоги отборочного тура международной научно-технической конференции

Фото пресс-службы АО «Транснефть-Сибирь»

243 работника в возрасте до 30 приняли участие в отборочном туре ежегодной международной научно-технической конференции молодежи АО "Транснефть– Сибирь"

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках семи секций обсуждался широкий круг вопросов деятельности АО "Транснефть-Сибирь" – от промышленной эксплуатации нефтепроводов, экономики, безопасности труда до внедрения инноваций в управленческий процесс. Наибольшее количество участников – 61 человек – собрала секция №2 "Механо-энергетическое оборудование, защита от коррозии".

В результате конкурсная комиссия, в состав которой вошли главные специалисты аппарата управления АО "Транснефть-Сибирь", приняла решение допустить к первому туру международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" 59 участников, которые представят 53 конкурсных доклада. Среди приоритетных тем члены конкурсной комиссии отметили работы, направленные на совершенствование методов диагностики магистральных нефтепроводов, предложения по ремонту нефтепроводов на обводненных и труднодоступных участках, разработку инновационных систем контроля утечек нефти, снижение энергоемкости производственных процессов.

Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО "Транснефть" проводится ежегодно для поддержки творческой инициативы молодых специалистов, развития научно-технического потенциала производства и создания инновационных технологий транспорта нефти.