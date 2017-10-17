Тюменские энергетики готовы к зиме

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Специалисты межрегиональной электросетевой компании готовы к зиме. Проверена готовность 21 резервного источника снабжения электроэнергии мощностью более 30 кВт. Проведены противоаварийные тренировки, специалисты прошли обучение по пожарной, промышленной безопасности и охране труда. Укомплектован аварийный запас материалов для своевременного устранения технологических нарушений.

В подготовительный сезон энергетики провели капитальный ремонт 40 подстанций, 737 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и 3 тыс. 205 км кабельных и воздушных линий электропередачи, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Так, в Тобольске проведен ремонт кабельных линий 0,4 кВ, соединяющих трансформаторную подстанцию -151 с главным корпусом Тобольской больницы Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России в микрорайоне Иртышский.

Кроме того, После шквального ветра в Ишиме были восстановлены воздушные линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-42, питающие канализационную насосную станцию.