В регионе растет заболеваемость ОРВИ

Фото: департамент здравоохранения ТО

Случаев заболевания гриппом в Тюменской области не зарегистрировано, однако высока заболеваемость острыми респитаторными заболеваниями.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, за прошедшую неделю с симптомами ОРВИ в лечебные учреждения региона обратились 12 тыс. 615 жителей. Из них в Тюмени - 9 тыс. 445, в Тобольске — 791, в Тюменском районе — 703, в Ишиме — 617.

Всего с начала сентября диагноз ОРВИ поставлен 81 тыс. 473 жителям области, из которых более 58 тыс. — дети до 14 лет.

Продолжается вакцинация от гриппа. Привиты уже более 530 тыс. жителей области, что составляет 72% от намеченного для вакцинации плана, а это 37% от совокупного населения нашей области.

Детей прививают наиболее активно. Вакцинировано более 51% детского населения — 157 тыс. человек.

Кроме того, у тюменцев есть возможность поставить прививку от пневмококковой инфекции. За прошлую неделю в области диагноз "пневмония" выставлен 110 раз.