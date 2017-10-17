Ямальские дорожники экстренно вышли на передовую

Ямальские дорожники экстренно вышли на передовую. Фото ИА "Север-Пресс"

Девять спецмашин привлечено для расчистки загородных трасс в районе Салехарда. Техника работает на дорогах Лабытнанги - Харп, Салехард - Лабытнанги и Надым - Салехард. В Надыме на участках Пангоды - Правохеттинский, Правохеттинский - Старый Надым, Старый Надым - Надым работает семь спецмашин.

Для снижения аварийности на ямальских автомобильных дорогах во время гололеда, а также в зимний период применяется песко-соляная смесь и щебеночный отсев. Дорожники применяют пищевую соль - она не вредит оленям, которые проходят через региональные трассы автономного округа.

На особом контроле обеспечение безопасного проезда по загородным дорогам. Дорожники призывают соблюдать установленный скоростной режим и быть предельно внимательными на аварийно-опасных участках, на спусках и подъемах мостов и на поворотах. А также не рекомендуют выезжать во время осадков на летней резине, сообщает ИА "Север-пресс".