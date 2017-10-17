up

17.10.2017 вторник

EUR 67.2988

USD 57.0861

В Тюмени 4..6 С 4 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Ямальские дорожники экстренно вышли на передовую

15:54 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Ямальские дорожники экстренно вышли на передовую. Фото ИА "Север-Пресс"

Девять спецмашин привлечено для расчистки загородных трасс в районе Салехарда. Техника работает на дорогах Лабытнанги - Харп, Салехард - Лабытнанги и Надым - Салехард. В Надыме на участках Пангоды - Правохеттинский, Правохеттинский - Старый Надым, Старый Надым - Надым работает семь спецмашин.

Для снижения аварийности на ямальских автомобильных дорогах во время гололеда, а также в зимний период применяется песко-соляная смесь и щебеночный отсев. Дорожники применяют пищевую соль - она не вредит оленям, которые проходят через региональные трассы автономного округа.

На особом контроле обеспечение безопасного проезда по загородным дорогам. Дорожники призывают соблюдать установленный скоростной режим и быть предельно внимательными на аварийно-опасных участках, на спусках и подъемах мостов и на поворотах. А также не рекомендуют выезжать во время осадков на летней резине, сообщает ИА "Север-пресс".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Ямал , дорожники , уборка снега , дороги

Последние новости

16:05 Лучшие патриотические практики определят в Тюмени
15:54 Ямальские дорожники экстренно вышли на передовую
15:43 Житель Югры устроил серию лжеминирований
15:32 Жительница Тюмени прописала у себя пятнадцать иностранцев
15:21 В регионе растет заболеваемость ОРВИ
15:10 Тюменка за деньги согласилась стать главой подставной фирмы
15:00 Владимир Якушев: тюменская экономика успешно диверсифицируется
14:49 Тюменская область показала максимальную динамику в рейтинге развития науки и новых технологий
14:38 Игорь Холманских: прелюдия президентской кампании в Тюменской области была успешной
14:27 В Ярково презентовали социальный проект, получивший поддержку московского фонда Фото
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменская экономика успешно диверсифицируется

Аграрии Тюменской области завершили уборку урожая

Владимир Якушев поручил отремонтировать дорогу Юргинское - Бушуево - Зиново

Политика

Игорь Холманских: прелюдия президентской кампании в Тюменской области была успешной

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Экономика

Тюменская область показала максимальную динамику в рейтинге развития науки и новых технологий

В Тюменском районе планируют отключить свет 18 октября

Тюменские энергетики готовы к зиме

Общество

Лучшие патриотические практики определят в Тюмени

Ямальские дорожники экстренно вышли на передовую

В регионе растет заболеваемость ОРВИ

Спорт

В Тюмени состоится битва чемпионов

Тюменцы получили золотые медали в забеге на фестивале в Сочи

В Тюмени будут соревноваться юные фигуристы

Происшествия

Житель Югры устроил серию лжеминирований

Жительница Тюмени прописала у себя пятнадцать иностранцев

Тюменка за деньги согласилась стать главой подставной фирмы
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+