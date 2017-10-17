Главные дорожные проекты 2017 года

Главные дорожные проекты 2017 года Фото admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В наступающую зиму Тюменская область входит с несколькими реализованными важными инфраструктурными проектами. В профильном федеральном министерстве их называют уникальными, ведь ни один регион России не озабочен состоянием своих автомобильных дорог настолько, чтобы заниматься и федеральными трассами. В Тюмени все по-другому: автомобильные дороги – важные пути сообщения с Севером региона. Ими пользуются не только для доставки промышленных и продовольственных товаров, ими пользуются люди, чья безопасность зависит и от качества дорожного полотна.

Так, в 2017 году полностью завершены работы по реконструкции моста через реку Тобол на 123 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Напомним, что мост был построен в 1984 году, последний раз его ремонтировали в 1999. Отметим, что это сооружение находится на федеральной трассе и региональные власти не могут напрямую профинансировать ремонт и реконструкцию, а также строительство нового объекта. В 2014 году губернатор Тюменской области Владимир Якушев убедил Министерство транспорта России в том, что аварийный мост нужно не просто реконструировать, а что региональный бюджет готов взять это на себя. Тогда и родилась схема софинансирования.

В 2014 году с Федеральным дорожным агентством было заключено соглашение о предоставлении субсидии федеральному бюджету из бюджета региона на выполнение работ на федеральной дорожной сети, расположенной в Тюменской области.

Так над Тоболом в 2016 году появился новый мост. А старый аварийный реконструировали. Теперь автомобилисты получили четыре полосы движения (по две в каждую сторону) с пропускной способностью до 7 тыс. машин в сутки (в семь раз выше, чем на старой конструкции). Масса сооружения составляет 6,9 тыс. тонн, длина – 645 метров. Строительство обошлось в 2 млрд 725 млн рублей.

На открытие моста в Тюмень приехал глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. В интервью тюменским журналистам он заявил: "Масштабная программа ремонта и реконструкции федеральных автодорог, успешно реализуемая в Тюменской области на основе софинансирования из федерального и регионального бюджетов, пока не имеет аналогов в России. Это единственный подобный опыт. Как правило, федеральный бюджет софинансирует ремонт, строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры регионального значения. А губернатор Владимир Якушев и правительство Тюменской области приняли решение направить достаточно мощные региональные ресурсы на приведение в нормативное состояние федеральных автодорог. Такой подход приносит плоды. За последние годы качество дорог федерального значения в регионе значительно улучшилось".

Главное управление строительства Тюменской области сообщает о том, что с 2012 года вдвое увеличено количество нормативных трасс федерального значения. Из них на 85% в нормативное состояние приведена самая проблемная автомобильная дорога - Тюмень – Ханты-Мансийск. Все работы проведены по программе софинансирования.

Также в 2017 году построено или реконструировано 22 км региональных дорог и 3 моста на них, капитальный ремонт коснулся 360 км федеральных, региональных и местных дорог и 7 мостов. В самой Тюмени построено почти 5 км дорог (это 11 улиц), а также открыто рабочее движение по трем крупным инфраструктурным развязкам.

Открыто рабочее движение по транспортной развязке на пересечении тюменской кольцевой автодороги с ул. Пермякова (другое название: транспортная развязка в районе Пермякова – Федюнинского – ред.)

Общая протяженность участка развязки со съездами составляет 5,08 км, длина прямого хода – 1,8 км, а внутренний радиус кольца – 82,2 м. Путепровод вмещает 4 полосы движения, автодороги на подходах к путепроводу шестиполосные.

"Такие крупные объекты – это по сути своей проектная работа, она требует слаженных действий руководителей всех задействованных в ней структур. Сложностей во время работы возникает много, поскольку на территории огромное количество сетей, которые нужно перенести, скоординировать графики работ, вовремя сделать на заводе стальные конструкции. Все проблемы были решены. В результате улучшилась пропускная способность в этом районе", – заявил Владимир Якушев на открытии объекта.

В начале октября открыта так называемая первая очередь другого моста – через реку Туру в в створе ул. Мельникайте. Тут генеральный подрядчик ОАО "Мостострой-11" поступил так же, как в случае с мостом через Тобол: сначала построил новый мост, а потом приступил к реконструкции старого.

"Думаю, до конца 2018 года мы полностью завершим не только реконструкцию автомобильного моста, но и строительство прилегающей к нему транспортной развязки на улицах Мельникайте, Дамбовская Харьковская. В состав развязки войдут четыре путепровода и пять пешеходных переходов", - сообщил Николай Руссу.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, в течение 2018 года должна быть подготовлена проектная документация по строительству четырех транспортных развязок на ул. Мельникайте – на пересечении с ул. 30 лет Победы, ул. Республики, ул. 50 лет Октября и ул. Дружбы.

В 2017 году планируется и завершение первого этапа строительства участка автострады "Объезд Тюмени" от ул. Тополиная до старого Тобольского тракта. "Это будет переходящий объект. Будем стараться в следующем году соединить автодорогу со Старым Тобольским трактом", - заявил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Отметим, что полностью открыть Тюменскую кольцевую автодорогу (ТКАД) планируют до конца 2018 года. Ее общая протяженность составит 55 км, из которых 47 км уже построены.

Напомним также, что помимо автодороги "Обход Тюмени" планируется построить еще одно транспортное кольцо, которое обеспечило бы непрерывное движение транзитного транспорта без проезда через Тюмень и ТКАД. В январе 2017 года проект был представлен министру транспорта России Максиму Соколову во время его визита в Тюмень. Транспортное кольцо должно соединить все автомобильные дороги федерального значения и проходящего в районе с. Успенка (Р-351), с. Червишево (Р-254 "Иртыш"), р.п. Богандинский (Р-402), с. Борки (Р-404). Тюменская область предложила федеральному центру реализовать проект на условиях софинансирования, где 25% - вложения бюджета Тюменской области, а 75% - федерального бюджета. Судьба второго транспортного кольца станет также известна в 2018 году.

Напомним, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Тюменской области составляет 19 184,185 км, из которых:

- 1 023,803 км (5,34 %) - федеральные автомобильные дороги;

- 8 982,682 км (46,82 %) - региональные или межмуниципальные, в том числе 7 163,467 км с твердым покрытием;

- 9 177,700 км (47,84 %) - автомобильные дороги местного значения, в том числе с твердым покрытием 5 589,400 км.

В целом по области в нормативном состоянии 72,98% дорог.

За последние 10 лет в области построено и реконструировано 500 километров региональных и муниципальных автодорог и 68 крупных инфраструктурных объектов, из них 21 развязка и 47 мостов.

Лариса Рычкова