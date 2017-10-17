Тюменский "Кванториум" примет около тысячи юных изобретателей

В Тюмени открылся "Кванториум", фото ИА "Тюменская линия"

Около тысячи юных тюменцев планируют набрать для обучения в детский технопарк "Кванториум" в 2017 году. Об этом рассказал руководитель площадки Александр Руденко на церемонии открытия "Кванториума", который расположился на территории Дворца творчества и спорта "Пионер".

Первыми квантами, которые появились на тюменской земле, стали "Робоквантум", "Промышленный дизайн" и "IT-квантум". До конца года свои двери откроют "Аэроквантум", "Автоквантум" и "Хайтек цех". Занятия рассчитаны на воспитанников от пяти до 18 лет.

Для ребят в честь открытия провели мастер-классы и познакомили их с высокотехнологичным оборудованием, на котором будут заниматься будущие кванторианцы.

Александр Руденко отметил, что обучение для детей будет бесплатным, и заявиться в "Кванториум" может любой желающий, заполнив анкету на сайте "Пионера". Набор начнется 1 ноября. К концу года могут появиться дополнительные платные модули. Преподавателей для квантов готовили в Москве. Уникальность этого детского технопарка в том, что он будет кузницей кадров для профессий будущего, таких как оператор медицинских роботов, проектировщик 3D-печати в строительстве, менеджер непрерывности бизнеса, оператор аддитивного принтера и так далее.

"Это уникальная площадка, которая позволяет детям развивать свои компетенции, совершенствовать навыки командной работы. Надеемся, что дети здесь научатся проектной работе и будут в дальнейшем так или иначе внедряться в экономику региона", - сообщил он.

В ближайшие недели преподаватели "Кванториума" сосредоточатся на экскурсиях по центру для представителей тюменских школ и демонстрации своих возможностей. Вместе с городским департаментом образования будут сформированы списки детей, которые занимаются в подобных кружках и могут стать потенциальными кванторианцами.

"В будущем мы намерены привлекать к сотрудничеству различные промышленные предприятия, такие как СИБУР и "Роснефть". Вторая очередь "Кванториума" будет связана с естественно-научными квантами, такими как "Биоквант", "Энерджиквант", и тут мы видим точку привлечения именно этих компаний. На перспективу мы думаем не ограничиваться одним "Пионером", и возможно, что филиалы будут созданы и в муниципалитетах", - отметил руководитель детского технопарка.

Региональные вузы не остались в стороне от такого события. Тюменский индустриальный университет, а конкретно Институт транспорта уже заинтересовался сотрудничеством с "Кванториумом", пока что ведутся переговоры. Среди педагогов новой площадки - представители ТюмГУ и ТИУ.

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, открывая "Кванториум", подчеркнул, что идея такой новой системы дополнительного образования - в формировании отдельных кружков-квантов вокруг одного стержневого пространства, в нашем случае "Хайтек цеха", в котором будет высокотехнологичное оборудование, полезное и доступное для всех ребят.

"Надеемся, что в очередной раз педагогическая мысль, рожденная в России, даст импульс развитию молодежи и экономики. Первые три квантума - это стартовый набор, и по мере открытия новых квантумов количество занимающихся будет увеличиваться. "Хайтек цех" будет готов к декабрю, и тогда наш "Кванториум" заработает и засветится как целое и яркое созвездие", - выразил уверенность Павел Белявский и призвал сделать тюменский "Кванториум" лучшим в России.

Директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер отметил важность того, чтобы система дополнительного образования и "Кванториум" как ее новый центр действительно предопределяли профессиональный путь ребят.

Напомним, "Кванториум" – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием для обучения детей и подростков по современным общеразвивающим программам естественнонаучного и технического профиля. Они будут решать реальные задачи в областях биоинженерии, нейротехнологий, беспилотной авиации, программирования, робототехники и других. В 2016 году было создано 24 детских технопарка. В 2017 году их количество приблизится к 50-ти на территории 37 субъектов РФ.

Создание сети таких детских технопарков - это современный механизм возрождения престижа инженерных профессий и подготовки кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

"Люди, которые разрабатывали концепцию "Кванториума", на самом деле учли очень много особенностей детской психологии, и они считают, что современный ребенок гораздо более активен, чем было активно наше поколение. Самое главное - чтобы ребенок мог безопасно перемещаться в пространстве и пробовать использовать то или иное оборудование. Важно, чтобы мы делали этот проект вместе с учениками, учителями и родителями. "Кванториум", как и любой эксперимент, требует совместного участия. Сама его идея мне лично нравится, и я думаю, что все у нас получится", - подчеркнул Павел Белявский.

﻿ В Тюмени открылся "Кванториум", фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Дарья Казакова