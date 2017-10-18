Прокуратура Тобольска озабочена подростковой преступностью

Фото: администрация Тобольска

32 млн рублей задолжали работодатели Тобольска своим сотрудникам. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности прокурора города Айрат Гуссамов.

За 9 месяцев 2017 года в городе надзорные органы выявли 1 тыс. 500 нарушений федерального законодательства. Это почти на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В третьем квартале 2017 года, по словам Гуссамова, приоритетными направлениями надзора остались своевременность оплаты труда, соблюдение прав участников долевого строительства и соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Так, с начала года было выявлено 116 нарушений в сфере оплаты труда. В суд направлено 40 исковых заявлений о взыскании невыплаченной заработной платы на общую сумму более 13 млн рублей. В настоящее время удовлетворены 29 исков на сумму 800 тыс. рублей. 33 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 13 лиц – к административной. По результатам проверок работодателей в следственный комитет направлено четыре материала, в отношении трех возбуждены уголовные дела. Сумма официальной задолженности по городу составляет более 32 млн рублей.

В Тобольске строится девять домов с участием дольщиков. "Есть объекты, которые к настоящему времени не достроены, несмотря на истечение сроков строительства. К их числу относится "Ремезовский дворик", у которого нет возможности ввести в эксплуатацию дом, построенный с нарушением разрешенной этажности. Разрешение указанного вопроса в настоящее время находится в арбитражно-судебной плоскости", - уточнил исполняющий обязанности прокурора города.

Кроме прочего Айрат Гуссамов обратил внимание собравшихся на рост преступности среди подростков. Чаще всего юные тоболяки совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения. Случаев продажи алкоголя несовершеннолетним стало значительно меньше, но теперь спиртное детям по их просьбе покупают "добрые" взрослые.