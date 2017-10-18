Бесплатную прививку от гриппа на выездной акции поставили более тысячи тюменцев

Фото: департамент здравоохранения ТО

Более 1 тыс. тюменцев были привиты в вакциномобилях во время выездной профилактической акции в Тюмени со 2 сентября по 15 октября.

Как сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени, совершенно бесплатно горожане вакцинировались против гриппа на парковках крупных торгово-развлекательных центров и на массовых мероприятиях на Цветном бульваре и в ДК "Строитель". В среднем еженедельно прививки ставили по 115 человек.

Поставить бесплатную вакцину еще можно в поликлинике по месту жительства.

Нужно помнить, что после прививки защитные антитела в достаточном количестве вырабатываются в организме только через 10-14 дней, а эпидсезон нынче прогнозируют значительно раньше обычного. Поэтому нужно поторопиться.