Скорости 4G доступны пятнадцати миллионам уральцев

МегаФон

В полтора раза выросло число уральцев, которые могут пользоваться быстрым Интернетом. С начала года "МегаФон" расширил сеть четвертого поколения еще для 4,7 млн человек. Теперь 4G оператора охватывает 396 населенных пунктов – 83% территории Большого Урала.

Общий трафик в LTE с начала года вырос на 65%. Сейчас уральцы за месяц скачивают в Сети столько информации, что ее хватило бы на просмотр фильма длиною в четыре столетия.

Аналитики "МегаФона" выяснили, что самые активные пользователи сети четвертого поколения живут в Удмуртии, Кировской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь зафиксирован наибольший объем трафика на одного 4G-пользователя. Тюменцы делят четвертое место пермяками, свердловчанами и сургутянами.

"В октябре 4G празднует очередную годовщину на Урале. Четыре года назад мы первыми запустили новую технологию в регионе. Масштаб сети постоянно растет – только с начала этого года мы увеличили число базовых станций с поддержкой 4G на 40%, а более комфортные скорости передачи данных пришли в сто пятьдесят новых населенных пунктов", – рассказал директор по инфраструктуре "МегаФона" на Урале Антон Щербаков.

В Тюменской области в этом году на быстрый Интернет настроились жители 21 населенного пункта. Улучшения коснулись Абатского, Армизонского, Аромашево, Богандинского, Бердюжья, Большого Вагая, Викулово, Голышманово, Заводоуковска, Исетского, Казанского, Сорокино, Нижней Тавды, Омутинского, Сладково, Туртаса, Увата, Упорово, Юргинского, Ялуторовска и Ярково. Всего в зоне действия 4G проживает более 1,4 млн человек.

Оценить преимущества 4G-интернета можно с помощью оборудования и SIM-карты, поддерживающих данную технологию. Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство могут работать в сети 4G, можно с помощью команды *507#.