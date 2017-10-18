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Промпроизводство в регионе выросло в сентябре почти на три процента

13:04 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Рост промпроизводства. Фото: minpromtorg.gov.ru

102,6% составил индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам сентября 2017 года к аналогичному периоду прошлого года.

По данным Тюменьстата, рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 105,5%. Индекс добычи полезных ископаемых составил 91,5%.

Высокий индекс зафиксирован в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели; металлургическом производстве; производстве химических веществ и химических продуктов; производстве компьютеров, электронных и оптических изделий и т. д.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром индекс производства составил 118,1%. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 107,3%.

Такая динамика развития региона свидетельствует об эффективности диверсификации экономики, проводимой в Тюменской области, считает губернатор Владимир Якушев. На пресс-конференции в Москве он отметил, что 10 лет назад доля промышленности в валовом региональном продукте составляла всего 9%. Сегодня этот показатель достиг почти 40%.

По словам Владимира Якушева, после завершения инвестиционных проектов в 2017-2018 годах и ввода в эксплуатацию завода по производству полипропилена и полиэтилена на Тобольской промышленной площадке компании СИБУР, доля промышленности в региональном продукте превысит 50%.

"При этом месторождения нефти, расположенные в Уватском районе Тюменской области, попали под соглашение "ОПЕК плюс" о сокращении добычи. В 2016 и 2017 годах экономический рост в регионе достигнут исключительно за счет обрабатывающих производств", - подчеркнул Владимир Якушев.

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Теги: обрабатывающие производства , СИБУР , индекс промпроизводства , Владимир Якушев

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