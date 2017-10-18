В Тюменской области нет птичьего гриппа

Фото ИА "Тюменская линия"

Случаев птичьего гриппа на территории Тюменской области не отмечено с 2005 года.

Об этом сообщил начальник управления ветеринарии региона Вадим Шульц на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он подчеркнул, что специалисты ведут регулярный мониторинг за передвижением перелетных птиц. Особое внимание уделяется пограничным с Казахстаном районам. Также постоянно обследуется состояние домашней птицы на частных подворьях и птицефабриках.

"Проводим масштабную разъяснительную работу. Важно донести, что работы только ветеринарной службы недостаточно. Хозяева подворий и сами должны следить за состоянием птиц, знать основные признаки заболевания, а в случае падежа немедленно вызывать специалистов", - отметил он.

Евгения Шевцова