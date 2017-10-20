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ЮИДовцы помогли землякам выйти из сумрака

09:32 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 200 человек приняли участие в акции "Выйди из сумрака!". Ее провели сотрудники Госавтоинспекции, районного Дома культуры и юидовцы Стрехнинской школы Ишимского района.

На мероприятии всем участникам дорожного движения рассказали о важности и необходимости применения световозвращающих элементов, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России "Ишимский".

На площади у районного Дома культуры автоинспекторы напомнили жителям района, какие дорожные ловушки могут подстерегать пешеходов в темное время суток, как правильно применять световозвращающие элементы на одежде.

Юные инспекторы дорожного движения Стрехнинской школы и ростовые куклы Зебра и Лев в световозвращающих жилетах демонстрировали сельчанам преимущество использования световозвращающих элементов на одежде.

Сотрудники ГИБДД вручили ишимцам световозвращающие элементы и памятки по их применению.

Своим примером участники мероприятия призвали односельчан выйти из сумрака, применяя световозвращающие элементы на одежде.

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Инна Кондрашкина

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Теги: ГИБДД , акция , Ишимский район , ЮИД , профилактика

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