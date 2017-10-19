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Депутаты предложили установить камеры видеонаблюдения на площадках для выгула собак

17:26 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Депутат Мурат Тулебаев предложил установить приборы видеофиксации на площадках для выгула домашних животных на очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ.

"Количество специальных площадок пусть и небольшими темпами, но растет, и эта мера позволит контролировать недобросовестных владельцев питомцев. Люди как водили собак без намордников, без ошейников, так и водят, как не убирали за своими животными, так и не убирают. Не часто, но бывают конфликтные ситуации на площадках, где могут пострадать люди, такие случаи уже были. Ни один закон по содержанию домашних животных на сегодняшний день не работает. Нет неотвратимости наказания. Как сегодня работают квартальные с органами полиции, потому что по отдельности они не могут, они должны совместно работать", - пояснил он.

Заместитель главы города Максим Афанасьев пояснил, что программа "Безопасный город" реализуется в тесном взаимодействии с органами полиции, решения по установке камер принимают вместе со стражами правопорядка, и данный вопрос будет проработан с ними. "Квартальные проводят плановые рейды с участковыми по местам, где выгуливают собак. Патрулирование происходит в основном в утренние и вечерние часы. Другого механизма, к сожалению, нет", - пояснил он.

Мурат Тулебаев напомнил также об обязательном чипировании домашних животных. "Чипирование должно быть бесплатным. Когда каждое животное будет поставлено на учет в органах ветеринарии, то, естественно, и спрос будет, в том числе и за то, что питомцев выбрасывают", - отметил он.

Депутат Роман Чуйко попросил администрацию города обратить внимание на вопрос, связанный с правоприменительной практики. "Владельцы домашних животных обязательно должны прививать своих питомцев от бешенства. Есть федеральный закон, необходимо его соблюдать. Ставить на учет и чипировать животных можно именно во время проведения прививок. На сегодняшний день такой практики нет", - заявил он.

По словам Романа Чуйко, граждан нужно подтолкнуть, что бы они убирали за своими домашними животными. "Среда меняет людей. Если будут чистые площадки, то люди будут убирать за своими питомцами, но условия должна создать администрация. Считаю, что дог-боксы нужно установить не только в парках и во дворах, но и возле собачьих площадок", - подытожил он.

Ирина Шемякина

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Теги: Роман Чуйко , Максим Афанасьев , Тюменская городская дума , Мурат Тулебаев

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