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"Дом Пионеров" предлагает вспомнить историю страны к 100-летию Октябрьской революции

18:32 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Октябрьская революция, столетие которой отметит Россия 7 ноября этого года, - переломное событие, предопределившее на долгие годы путь развития не только России, но и других государств.

Во времена СССР День Октябрьской революции (поскольку по старому стилю она произошла 25 октября, а по новому – 7 ноября) был главным государственным праздником. В России 7 ноября перестало быть праздничным днем, но вошло в перечень памятных дат. Несмотря на спорную идеологическую подоплеку бывшего праздника, сложно отрицать значение этой даты в истории страны.

Ресторанно-гостиничный комплекс-музей "Дом Пионеров" приглашает в гости всех, кого интересует история родного государства и эпоха социализма. В любой день посетителям предлагают попробовать новый формат культурно-познавательного отдыха. Развлечения на природе и отдых в спа-зоне здесь можно удачно совместить с изучением уникальной музейной экспозиции, рассказывающей о жизни в СССР. И, наконец, завершающей деталью программы может стать незабываемый ужин в ресторане "Столичный", который является частью комплекса.

"Дом пионеров" расположен по адресу: Тюмень, 27км. Ялуторовского тракта, стр.1/1. Справки по тел.: (3452) 21-88-99. Следить за мероприятиями и акциями ресторанно-гостиничного комплекса можно на сайте и в социальных сетях. Напомним, для постоянных гостей комплекса "Дом пионеров" до конца ноября действует скидка на гостиничные номера любой категории в размере 20%.

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Теги: музей , история , гостиницы , отдых

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