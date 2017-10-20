Тюменцам предлагают обсудить взаимоотношения России с Турцией

КонцептХаб. Открытые лекции, фото из группы проекта в социальной сети

Обсудить взаимоотношения России с Турцией и Сирией, а также с другими странами Ближнего Востока приглашают тюменцев на очередной лекции проекта "КонцептХаб" 28 октября.

Темой лекции станет "Россия в глобальной политике. Ближний Восток", спикером выступит Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, эксперт-практик по Ближнему Востоку и Северной Африке. Он расскажет о своей работе в данных регионах, а также проведет дискуссию, где слушатели смогут поделиться мнением.

Начало лекции 28 октября в 13 часов в кафе "Среда" (ул. Осипенко, 79/1). Вход свободный, нужна предварительная регистрация на лекцию.

Дарья Казакова