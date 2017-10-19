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В Тюменской области приняли новую систему налогообложения недвижимости

17:48 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Налоговая база по налогу на имущество физических лиц в Тюменской области с 1 января 2018 года будет определяться, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Соответствующий закон приняли депутаты Тюменской областной думы.

Необходимо отметить, что в большинстве российских регионов установленный федеральным законом новый порядок налогообложения имущества физических лиц вступил в силу гораздо раньше.

"В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. Единая дата начала применения такого порядка определения налоговой базы должна быть установлена в регионах с 1 января 2015 года до 1 января 2020 года. Переход на новую систему налогообложения обязателен для всех регионов", - подчеркнул заместитель председателя думского комитета по бюджету, налогам и финансам Николай Токарчук.

По его словам, чтобы не допустить резкого роста налоговой нагрузки на население, Налоговым кодексом предусмотрен четырехлетий переходный период, в течение которого налог будет прирастать постепенно.

"Поскольку кадастровая стоимость недвижимости приближена к ее рыночной цене, новая система налогообложения имущества физических лиц более справедлива. Она охватывает всех собственников недвижимости, при этом величина налога соразмерна реальной стоимости имущества", - подчеркнул Николай Токарчук. Переход на новую систему налогообложения способствует росту доходов местных бюджетов, добавил депутат.

Правительство Тюменской области не спешило с введением новой системы налогообложения имущества физических лиц, отметил заместитель директора областного департамента финансов Михаил Таранов, отвечая на вопросы депутатов. "По сравнению с другими регионами, которые давно перешли на новую систему, мы движемся в хвосте этого процесса. Кроме того, формируя кадастровую стоимость, мы постарались максимально приблизить ее к объективной цене недвижимости", - отметил он.

По словам заместителя директора департамента финансов, в Тюменской области отмечается бурный рост жилищного строительства. "Но дело в том, что налог на имущество, исчисляемый от инвентаризационной стоимости, который мы платим сейчас, не распространяется на объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию после 1 января 2013 года. В соответствии с решением федерального правительства, таким объектам инвентаризационная стоимость не присваивается. В результате из-под налогообложения выпадает около 120 тысяч объектов недвижимости - практически все новостройки. Мы считаем, что это несправедливо. Налоги должны платить все собственники", - подчеркнул Михаил Таранов.

При новой системе налогообложения имущества сохраняются льготы для участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий, а также для пенсионеров и других социально незащищенных категорий населения. "Они от уплаты налога на имущество освобождены", - напомнил заместитель директора департамента финансов.

Для всех налогоплательщиков предусмотрена система вычетов, что делает налог еще более социально ориентированным.

Подводя итоги обсуждения законопроекта о введении новой системы налогообложения недвижимости, можно констатировать, что она более справедлива, объективна и эффективна, чем действовавшая ранее. Местные бюджеты получат дополнительный источник доходов, при этом, тюменцы владеющие скромным по размерам жильем, будут платить гораздо меньше, чем их более состоятельные соседи. Богатых, наконец-то, обяжут платить за свои хоромы по-честному.

Евгений Бабенко

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Теги: льготы , облдума , Николай Токарчук , недвижимость , налоги , Михаил Таранов

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