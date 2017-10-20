ТюмГУ вошел в Топ-10 классических вузов России по качеству приема

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Тюменский государственный университет вошел в Топ-10 лучших классических вузов России по качеству приема. Итоговый средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в ТюмГУ в 2017 году, составил 74,3 балла.

Данные приводятся в ежегодном мониторинге качества приема в вузы РФ, который подготовили специалисты НИУ "Высшая школа экономики" в сотрудничестве с проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства образования и науки России, сообщили ИА "Тюменская линия" в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Мониторинг качества приема в вузы показал также самые востребованные группы направлений подготовки. В ТюмГУ в этом году сильнейшие абитуриенты (средний балл 70 и выше) выбирали такие популярные направления, как "Юриспруденция" и "Экономика", а также "Педагогическое образование", фундаментальные "Математика" и "Физика" и др. В ТюмГУ 17 укрупненных групп направлений, где на 1 курс были зачислены преимущественно отличники.

Кроме того, в мониторинге отмечается, что ТюмГУ стал одним из лидеров среди российских вузов по количеству принятых абитуриентов на договорные места. В 2017 году в университет на платные места было зачислено 3 тыс. 159 человек со средним баллом ЕГЭ в 59,8.

В общем рейтинге среди всех российских вузов ТюмГУ уверенно вошел в сотню лучших и разместился на 62 строчке и обошел такие крупные вузы из программы 5-100, как университет Лобачевского, УрФУ, ЮУрГУ, Самарский университет, БФУ, СФУ.

Исследование охватывает более 400 государственных вузов России, зачисление в которые производится по результатам ЕГЭ. Согласно методике, данные для мониторинга собираются из открытых источников на официальных сайтах вузов. Оценка ведется только в части приема на бакалавриат и специалитет.