up

20.10.2017 пятница

EUR 67.9333

USD 57.5706

В Тюмени 3..5 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

ТюмГУ вошел в Топ-10 классических вузов России по качеству приема

11:54 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
static.fulledu.ru

Тюменский государственный университет вошел в Топ-10 лучших классических вузов России по качеству приема. Итоговый средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в ТюмГУ в 2017 году, составил 74,3 балла.

Данные приводятся в ежегодном мониторинге качества приема в вузы РФ, который подготовили специалисты НИУ "Высшая школа экономики" в сотрудничестве с проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства образования и науки России, сообщили ИА "Тюменская линия" в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Мониторинг качества приема в вузы показал также самые востребованные группы направлений подготовки. В ТюмГУ в этом году сильнейшие абитуриенты (средний балл 70 и выше) выбирали такие популярные направления, как "Юриспруденция" и "Экономика", а также "Педагогическое образование", фундаментальные "Математика" и "Физика" и др. В ТюмГУ 17 укрупненных групп направлений, где на 1 курс были зачислены преимущественно отличники.

Кроме того, в мониторинге отмечается, что ТюмГУ стал одним из лидеров среди российских вузов по количеству принятых абитуриентов на договорные места. В 2017 году в университет на платные места было зачислено 3 тыс. 159 человек со средним баллом ЕГЭ в 59,8.

В общем рейтинге среди всех российских вузов ТюмГУ уверенно вошел в сотню лучших и разместился на 62 строчке и обошел такие крупные вузы из программы 5-100, как университет Лобачевского, УрФУ, ЮУрГУ, Самарский университет, БФУ, СФУ.

Исследование охватывает более 400 государственных вузов России, зачисление в которые производится по результатам ЕГЭ. Согласно методике, данные для мониторинга собираются из открытых источников на официальных сайтах вузов. Оценка ведется только в части приема на бакалавриат и специалитет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: вуз , приемная кампания , ТюмГУ , рейтинг

Последние новости

14:16 ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой"
14:05 Охрану "Путина" оштрафовали
13:54 Тюменкам, пострадавшим от рака груди, предлагают восстановительные операции
13:43 В Тюмени нейрохирурги со всего мира учатся проводить операции на основании черепа Фото
13:32 Отрасли ЖКХ нужен полноценный институт развития с госучастием, уверены в ОП
13:32 ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"
13:21 В Свердловской области врачи после операции оставили кусок перчатки в животе женщины
13:10 Погода в Тюмени: сухая осень продолжается
13:00 В Голышмановском районе реализуют десять инвестпроектов
12:49 Российский международный перфорационный симпозиум пройдет в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Законодательно закрепить требования по энергосбережению при капремонте предложил правительству РФ Владимир Якушев

Краеведческие чтения: Тюмень и Тобольск хранят память об императорской семье Николая II

В Тюмени открылись краеведческие чтения, посвященные династии Романовых

Политика

Тамара Казанцева отметила успехи правительства Тюменской области в развитии сельского хозяйства

Тюменская облдума ограничила налоговые льготы для владельцев дорогих автомашин

Зеленый пояс Тюмени может стать самым большим в России

Экономика

ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой"

ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"

В Голышмановском районе реализуют десять инвестпроектов

Общество

Охрану "Путина" оштрафовали

Тюменкам, пострадавшим от рака груди, предлагают восстановительные операции

В Тюмени нейрохирурги со всего мира учатся проводить операции на основании черепа

Спорт

Футбольная академия предлагает бесплатные занятия тюменцам

Женская сборная России по биатлону приступила к тренировкам в Тюмени

Тюменец выиграл блиц-турнир по настольному теннису на ВФМС в Сочи

Происшествия

В Свердловской области врачи после операции оставили кусок перчатки в животе женщины

В Сургуте задержанный скончался в отделе полиции, проводится проверка

В Новом Уренгое самолет выкатился за пределы полосы
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+