В Свердловской области врачи после операции оставили кусок перчатки в животе женщины

sledcomrf.ru

Доследственную проверку проводят следователи в Свердловской области из-за того, что, в животе местной жительницы после операции осталась часть перчаточного дренажа.

Как сообщает региональное управление СК, в середине июня женщину прооперировали в хирургическом отделении Березовской центральной городской больницы. Для оттока жидкости ей был установлен перчаточный дренаж, который сняли 28 июня, через два дня женщину выписали. Позже ей стало хуже, она обратилась в больницу, но в помощи ей отказали, не обнаружив какой-либо патологии.

25 сентября в области операционного шва женщина заметила инородный предмет, похожий на фрагмент резины, в связи с чем она вновь обратилась в медучреждение, где из операционного шва у нее был извлечен фрагмент перчаточного дренажа.

По предварительной информации, случившееся стало возможным из-за того, что женщине была первоначально оказана медицинская помощь ненадлежащего качества, и установленный ей перчаточный дренаж не был извлечен целиком.