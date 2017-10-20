Тюменкам, пострадавшим от рака груди, предлагают восстановительные операции

Фото ИА "Тюменская линия"

Органосохраняющие операции – основной подход в лечении злокачественных опухолей молочной железы в Тюменской области.

На это обратил внимание заведующий онкологическим отделением Медицинского города, пластический хирург Олег Царев.

"Мы понимаем, что молочная железа – символ женственности и материнства. Потерять грудь для многих пациенток – огромный стресс, поэтому мы делаем все, чтобы сохранить женщине не только здоровье, но и красоту. Для этого применяются самые разные методики, в том числе высокотехнологичные", - рассказал он.

Если врач определяет 1-2 стадию заболевания, чаще всего пациентке предлагают оперативное лечение. При этом молочную железу удаляют не полностью, а только пораженную часть. Если опухоль очень большая, сначала назначают химио- или радиотерапию, чтобы уменьшить ее размеры и после провести операцию.

Используют в Тюмени и еще одно вмешательство, которым занимаются только несколько клиник в России – биопсию сторожевого лимфоузла. Обычно вместе с опухолью хирург удаляет все лимфатические узлы группы. Это увеличивает период реабилитации, провоцирует лимфостаз, осложнения. Тюменские доктора имеют возможность удалять из всей группы только пораженные лимфоузлы. Для этого опухоль помечают специальным радиопрепаратом, также из нее могут взять пробу и исследовать прямо во время операции.

По словам Олега Царева, это сокращает период восстановления и повышает качество в жизни в дальнейшем. Также всем пациенткам Медгорода предлагают сопутствующую реконструкцию груди. Как уверяет хирург, реконструированная по виду ничем не отличается от здоровой.

"Мы всегда пытаемся донести до пациента, что онкология – не приговор, а проблема, с которой можно и нужно бороться. В большинстве случаев при правильном подходе и на ранней стадии можно добиться стойкой ремиссии. Таких пациенток у нас очень много. При этом мы постоянно наблюдаем их, не важно, из Тюменской области они или приехали из другого региона", - отметил Олег Царев.

Напомним, что всего в Тюменской области ежегодно выявляют около 600 случаев рака молочной железы. Из них 70% - на ранней стадии. В общей структуре онкологических заболеваний рак молочной железы стабильно занимает около 20%.

Евгения Шевцова