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Охрану "Путина" оштрафовали

14:05 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen.fas.gov.ru

100 и еще 200 тыс. рублей должно заплатить частное охранное предприятие "Путина" за участие в сговоре на торгах.

Как сообщает управление ФАС по Тюменской области, штраф ЧОПу увеличил мировой судья в связи с неуплатой организацией, назначенного ему Тюменским УФАС России, первоначального штрафа в 100 тыс. рублей. Согласно КоАПу РФ, в случае неуплаты штрафа в срок, нарушитель штрафуется повторно с увеличением размера штрафа вдвое.

ООО "ЧОП Путина" участвовало в сговоре на четырех аукционах, проведенных для выбора охраны зданий государственных учреждений. В результате картеля ЧОП Путина получило выручку в сумме 1 438 248,00 рублей.

В картель, в котором принимало участие ООО "ЧОП Путина", входило две группы лиц по три охранных компаний. При этом руководители этих групп лиц были братьями.

На торгах сговорщики применяли одну схему. Двое из участников соглашения в течение короткого промежутка времени поочередно снижали цену лота на существенную величину. После того как становилось очевидным, что добросовестные участники аукциона больше не будут бороться, ООО ЧОП "Путина" на последних секундах аукциона предлагал цену ниже цены, предложенной добросовестными участниками аукциона, и становился победителем. 

Указанные действия участников сговора стали возможны только благодаря тому, что они были осведомлены о действиях друг друга. Например, о том, кто под каким номером участвует в аукционе и, кто не соответствует требованиям законодательства по вторым частям заявок. Это позволяло компании, соответствующей требованиям законодательства и заранее определенной на роль победителя торгов, сделать единственное предложение на последних секундах аукциона и выиграть торги.     

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Теги: ЧОП , УФАС , сговор

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