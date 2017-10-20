Тюменские депутаты оценили работу по строительству парковок

Тюменские депутаты оценили работу по строительству парковок/Фото пресс-службы администрации Тюмени

Работа по строительству парковок в Тюмени ведется в плановом порядке. Такое заключение по итогам заседания постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы сделал депутат Алексей Рагозин, общаясь с журналистами.

"Мне, как жителю города, стало удобнее двигаться и парковать автомобиль. Администрация работает в этом вопросе продуктивно и планово", - сказал он.

Строительство парковок в городе ведется при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорог, а также в рамках работ по благоустройству, напомнил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов. Он рассказал о планах по развитию парковочного пространства в Тюмени в 2017 году.

"В 2017 году будет выполнено обустройство 64 парковочных площадок на 1 тысячу 199 машиномест. Они появятся в составе следующих объектов: реконструкция ул. Московский тракт, строительство ул. Зелинского (объект завершен, идет процедура ввода в эксплуатацию), строительство дорог в микрорайоне Ямальский-2, а также традиционно при ремонте дорог методом фрезерования. Кроме того, в соответствии с выданными разрешениями в 2016 году введена 21 парковка, в 2017 году ожидается ввод в эксплуатацию еще 16 на 3215 мест", - сообщил Игорь Фролов.

28 парковок на 1,6 тыс. машиномест будут введены в рамках благоустройства, при благоустройстве парков и скверов созданы 235 машиномест.

Татьяна Ковалева