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В России вступил в силу новый регламент ГИБДД

17:13 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.gibdd.ru

Новый административный регламент ГИБДД вступил в силу в России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новыми правилами, на месте нарушения ПДД больше не будут отбирать права: правонарушители должны в течение трех дней сами приехать в подразделение инспекции и сдать водительское удостоверение.

Также, если сотрудник ГИБДД остановил машину, водитель должен подавать документы не только без денег и ценных предметов, но и без удерживающих устройств и обложки.

В документе устанавливается, что если согласно медицинскому освидетельствованию водитель трезв, сотрудники ГИБДД обязаны отвезти его из лаборатории обратно к машине.

Видеосъемка сотрудников полиции не запрещена, если это не ограничено в соответствии с другими законодательными актами. Теперь полицейскому придется разъяснить, по какой причине надо отложить камеру в сторону. Такими причинами могут быть возможные нарушения закона о государственной тайне или оперативно-розыскной деятельности.

В связи с новым регламентом сотрудники ГИБДД не смогут устраивать "засады" на дорогах. Теперь патрульный автомобиль должен быть хорошо виден водителям.

В ГИБДД уточнили, что для противодействия коррупции теперь сотрудники ГАИ должны все действия "по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов", которыми оборудованы все патрульные автомобили.

В регламенте уточнили, как сотрудники полиции должны общаться с водителями. Так, сотрудник Госавтоинспекции должен воздерживаться высказываний, которые можно истолковать как дискриминацию по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

Кроме того, сотрудникам ГИБДД нельзя грубить, общаться пренебрежительным тоном, быть заносчивыми, высказывать предвзятые замечания и неправомерные, незаслуженные обвинения, оскорблять собеседника, провоцировать его на противоправное поведение, а также дымить в лицо.

В новых правилах также установили порядок оформления Европротокола. Теперь дежурные должны предложить оформить ДТП с двумя машинами и без пострадавших по Европротоколу, заполнив в двух экземплярах бланк извещения о ДТП. Также оба участника аварии должны быть застрахованы, у них не должно быть разногласий, а повреждения причинены только автомобилям.

Если у участников ДТП все же есть разногласия, дежурный предложит оформить происшествие на ближайшем стационарном посту или в отделении полиции.

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Теги: ПДД , ГИБДД

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