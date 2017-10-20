Ночь искусств удивит тюменцев разнообразием

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Искусство объединяет – в этом жители региона смогут убедиться весь день 4 ноября и в ночь на 5 ноября. По всей области в это время пройдет Всероссийская акция "Ночь искусств".

Она объединит такие крупные акции, как "Ночь в музее", "Ночь в театре", "Ночь музыки" и "Библионочь". Мероприятия будут идти во всех музеях, театрах, библиотеках и на уличных пространствах.

К примеру, Тюменский драматический театр приглашает на "Прогулки по Венеции". Это театрализованное интерактивное представление, где зрители смогут виртуально побывать в знаменитом городе на воде, увидеть венецианский карнавал и выставки уличных художников. Начало представления в 17 часов. Через час театр приглашает на спектакль "Мирандолина", а в 21 час 30 минут – на встречу с директором драмтеатра Сергеем Осинцевым и молодыми актерами.

В тюменской филармонии прозвучат произведения Сергея Рахманинова в исполнении российского пианиста и композитора Михаила Плетнева, начало в 19 часов. В это же время в зале камерной и органной музыки композитов Илья Бешевли представит авторскую программу. В 21 час в фойе откроется интерактивная выставка-встреча с музыкантами филармонического оркестра. Они дадут мини-уроки игры для зрителей и расскажут об основных музыкальных инструментах. В 22 часа начнется самый необычный концерт – он будет проходить в полной темноте.

Музейный комплекс им. Ивана Словцова приглашает сразу на несколько крупных выставок. В музее "Городская дума" можно увидеть ожившую экспозицию "Тюмень – Война – Великая Победа". Выставочное пространство заполнит музыка, а посетителей встретят медсестры из госпиталя и гармонист. Также в музее можно узнать историю знаменитых кораблей, посетить выставку природы, пройти экологический квест и увидеть, как чеканят монеты.

В "Доме Машарова" в 16 часов откроется галерея кривых зеркал. В это же время зрители окунутся в атмосферу конца XIX века, услышат звуки старинного рояля и попробуют домашний пирог. Также здесь пройдет мастер-класс по росписи камней и выставка тюменского общества моделистов.

В музее-усадьбе купца Колокольникова посетителей ждет выставка картин "Очарованные морем"", фотозона от яхт-клуба "Рубин", мастер-классы по песчаной анимации, изготовлению шапки-буденовки, росписи масок пекинской оперы. В 20 часов Тюменский драматический театр представит здесь моноспектакль "Крейцерова соната".

В Центре коллекций на ул. Советской, 63 будут всю ночь работать выставки живописи, фотографий, иконописи, художественной обработки металлов и деревянной резьбы. Также посетители узнают об искусстве реставрации и попробуют сами отреставрировать икону.

Центр промыслов и ремесел приглашает на семейные мастер-классы. Здесь научат создавать обереговых кукол, мини-гобелены и даже ткать ковры. Также в музее будет работать сувенирная лавка.

Об археологическом наследии региона расскажут в эту ночь в музее-заповеднике на озере Андреевском. В 16 часов здесь состоится праздник бардовской песни, в 17 часов – театрализованное представление "Тайны древних обрядов". Всю ночь будет работать фотозона, сувенирная лавка и творческие мастерские.

Для тех, кто только знакомится с Тюменью или желает открыть для себя родной город заново, музейное объединение предлагает экскурсию на двухэтажном автобусе. Тематику можно выбрать по вкусу: "Его Величество театр" и "Ночь. Улица. Фонарь. Автобус". Отправление от ул. Советской, 63, уточнить время и записаться на экскурсию нужно заранее.

Подготовили много интересного в эту ночь и библиотеки. На ул. Холодильной, 84 в 15 часов откроется тифлокинозал, здесь покажут фильм "Пестрые сумерки" с тифлокомментарием. Еще один кинозал будет работать в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева. В 17 часов здесь можно увидеть ретроспективу фильмов ямальского автора и режиссера Анастасии Лапцуй. Также в библиотеке пройдет познавательно-развлекательная программа для молодежи "Мосигра". В еще одной библиотеке – на ул. Червишевский тракт, 15 – состоится спектакль театра-студии "Лаборатория перемен", начало в 19 часов.

Присоединятся к акции и музейные объединения в муниципалитетах. В Тобольске мероприятия пройдут в Доме мастеров, музее сибирского предпринимательства "Тобольские палаты сибирского воеводы", семейном центре "Камелек", рентерее, во Дворце наместника. Это будут концерты, мастер-классы, спектакли и экскурсии.

В Ялуторовске весь день будет работать художественная мастерская "Витражная живопись" в краеведческом музее, музейная гостиная "Стокротки". Также посетителей ждут театрализованные экскурсии, квесты, мастер-классы по старинным танцам, аппликации из круп и посиделки для дам "В атмосфере XIX века".

По словам директора регионального департамента культуры Виктора Новакаускаса, подобная объединенная акция проходит в Тюменской области не первый год. Учреждениям культуры это только на пользу: открываются новые возможности, искусство расширяется и приобретает новые формы. На одной площадке может переплетаться сразу несколько видов искусства, что всегда дает новые впечатления и вовлекает зрителей в действо.

Евгения Шевцова