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Ученые объяснили загадочные события на Луне

11:43 21 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Загадочные вспышки, периодически возникающие на Луне, происходят после столкновений микрометеоритов с поверхностью спутницы Земли, заявили ученые, выступавшие на ежегодной планетологической конференции DPS в американском Прово, передает РИА Новости

"У нашего телескопа есть два "глаза". Один смотрит на Луну в видимом свете, а другой наблюдает за ней в инфракрасном диапазоне. Объединив их снимки, нам впервые удалось измерить температуру поверхности Луны в тех точках, где возникают эти вспышки. Эти данные помогут нам измерить плотность тех небесных тел, которые порождают вспышки, и понять, как они возникли. Были ли они астероидами или кометами? Сейчас мы пытаемся найти ответ на этот вопрос", — заявила планетолог из Европейского космического агентства Хриза Авделлиду. 

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. Астероидов в околоземном пространстве так много, что астрономам пришлось создать специальную шкалу для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю.

Несмотря на это и гигантское количество астероидов, открытых за последние годы при помощи наземных телескопов и инфракрасной орбитальной обсерватории WISE, нам все еще неизвестны многие крупные астероиды и бесчисленное множество менее крупных объектов размером с Челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года.

Для решения этой задачи Европейское космическое агентство создало проект NELIOTA, в рамках которого 1,2-метровый телескоп, установленный в обсерватории Крионери в Греции, модернизировали специально для наблюдений за астероидами в околоземном пространстве. Инженеры и астрономы ЕКА установили на него несколько сверхбыстрых камер высокого разрешения, способных видеть следы падений даже самых небольших объектов на поверхность Луны.

Эти наблюдения, как рассказала Авделлиду, помогли раскрыть тайну загадочных микровспышек, возникающих на Луне и заметных зондам на орбите и мощным телескопам на поверхности Земли.

Как показали замеры при помощи инфракрасной части NELIOTA, во время возникновения вспышки поверхность Луны разогревается до температуры в 1500-3000 градусов Кельвина. Это указывает на единственный возможный сценарий их рождения — столкновение микрометеоритов и астероидов с поверхностью спутницы Земли.

По оценкам ученых, масса этих небесных тел действительно небольшая — она составляет лишь несколько сотен граммов или пару килограммов. Типичные размеры данных "небесных камней", как отмечают астрономы, пока невозможно измерить — за два года работы телескопы NELIOTA зафиксировали лишь две дюжины подобных вспышек и этого пока не хватает для измерения их плотности и вычисления точных размеров.

Как считают астрономы, эти прародители вспышек могут быть не больше типичного булыжника на Земле, если их плотность достаточно высокая, или же напоминать по размерам Челябинский метеорит, если они похожи по составу на кометы, состоящие почти полностью из льда.

Новая порция данных, собранная NELIOTA в этом году, как надеются Авделлиду и ее коллеги, поможет найти ответ на этот вопрос и понять с физической точки зрения, как именно столкновения астероидов с Луной порождают те мощные вспышки, которые астрономы фиксируют на ее поверхности уже несколько сотен лет.

 

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Теги: космос , Луна , метеорит

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