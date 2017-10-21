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Уволена диспетчер скорой, принимавшая вызов к Дмитрию Марьянову

16:43 21 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
meduza.io

Диспетчер скорой помощи, принявшая вызов от друзей актера Дмитрия Марьянова, уволена, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона. 

"Диспетчера уволили", - сказал собеседник агентства.

Ранее ведомство провело внутреннюю проверку, в результате которой выяснилось, что нарушений в работе экстренных служб при приеме вызова не было. 

"Заявитель сказала, что они едут самостоятельно и заявила об отказе вызова скорой помощи", - рассказали в ведомстве, отметив, что все вызовы обрабатывались операторами "Системы-112" в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. 

Отметим, следователи рассматривают две основные версии смерти актера: несвоевременное прибытие машины скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

В ГСУСК по Московской области заявили, что на ближайшие дни назначена судебно-медицинская экспертиза. Уже изъята документация, связанная с вызовом скорой помощи, в том числе записи разговора со службой 112. 

В реабилитационной клинике "Феникс", где находился актер, прошел обыск. Следователи получили в распоряжение документы, связанные с пребыванием пациентов в учреждении. 

Возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". 

Агент артиста Алевтина Кунгурова в интервью агентству городских новостей "Москва" рассказала, что незадолго до кончины актер проходил курс терапии в частной клинике "Феникс". По ее словам, врачи лечили старую травму позвоночника. 

Она также подтвердила информацию, что Марьянову стало плохо на даче, после чего его повезли в больницу, но своевременно доставить не успели. Причиной смерти, по ее словам, стал оторвавшийся тромб. "А сейчас некоторые СМИ вместо того, чтобы проводить достойно человека в последний путь, начинают копать грязное белье и распространять ложь", — сказала Кунгурова. 

Как сообщили РИА Новости в Росздравнадзоре, у реабилитационного центра, где находился актер, отсутствует медицинская лицензия. 

"В нашем реестре нет информации, то есть они не имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности", - заявили в пресс-службе, добавив, что у центра есть лицензия на оказание социальной помощи. 

Дмитрий Марьянов ушел из жизни на 48-м году жизни. Точную причину смерти предстоит установить судебно-медицинской экспертизе. 

Панихида по актеру прошла в Доме кино. Проводить Марьянова пришли его родные, друзья, многочисленные поклонники и коллеги — Алексей Кортнев, Эдуард Радзюкевич, Александр Домогаров, Ксения Алферова, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Татьяна и Ольга Арнтгольц, Иван Стебунов, Александр Самойленко, Григорий Мартиросян, Константин Юшкевич, Эммануил Виторган, Олеся Судзиловская и другие — всего более тысячи человек, сообщили в Союзе кинематографистов. 

Артиста похоронили на Химкинском кладбище. 

Славу Дмитрию Марьянову принесла главная роль в кинокартине "Выше радуги". Всего он снялся в более чем 80 фильмах, в том числе "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", "Утесов". Актер выступал на сценах театра "Ленком" и театра имени Моссовета, активно сотрудничал с "Квартетом И".

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Теги: скорая помощь , следственный комитет

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