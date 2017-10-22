Тюменская кадастровая палата - в числе российских лидеров по качеству услуг

rosreestrr.ru

Тюменская область, Москва и Пермский край вошли в тройку лидеров по качеству оказания платных кадастровых услуг. Об этом сообщила заместитель директора ФГБУ "ФПК Росреестра" Виктория Григорьева.

В качестве одной из стратегий развития федеральной Кадастровой палаты предложена необходимость развития предоставления платных услуг. Кадастровые, землеустроительные работы, а также справочные и аналитические услуги в сфере оборота недвижимости палата начала оказывать с августа 2017 года и успела показать потенциал этого направления, сообщает "Тюменcкая облаcть cегодня".

Заместитель директора федеральной Кадастровой палаты отметила, что в целом по стране всего за три месяца месяца филиалы уже оказали порядка 4,5 тыс. платных консультаций.

Соб. инф.