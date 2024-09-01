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Природное и историко-культурное наследие Сибири обсудят на конференции в Тобольске

Общество, 17:03 21 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

II Всероссийская научно-практическая конференция "Природное и историко-культурное наследие Сибири: прошлое, настоящее, будущее" пройдет в Тобольске с 23 по 26 октября. Она посвящена 300-летию Российской академии наук и 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева.

Мероприятия пройдут в конгресс-зале Дворца наместника, научно-информационном центре Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, Музее истории освоения и изучения Сибири имени Дунина-Горкавича, Тобольском педагогическом институте имени Менделеева.

В адрес организаторов поступило свыше тридцати заявок на участие в очном формате. С докладами выступят этнограф Дамир Исхаков, историк Наталья Балюк, миколог Владимир Капитонов и другие известные ученые.

По итогам конференции будет издан сборник докладов, сообщили ИА "Тюменская линия" в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.

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# конференция , ученые

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