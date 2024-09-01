Гашишное масло нашли в квартире жителя посёлка Боровский

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержал участковый уполномоченный в пос. Боровский Тюменского района. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники полиции в ходе обыска в квартире безработного мужчины в доме на ул. Октябрьской обнаружили более 14 гр гашишного масла.

Ранее судимый за кражи мужчина 1987 года рождения признался и пояснил участковому уполномоченному, что хранил запрещённое вещество для личного употребления.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.