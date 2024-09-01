Тюменские подростки стали лучшими знатоками ПДД в России
Общество, 15:03 21 сентября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Тюменка Лиза Брызгалова стала первой на этапе знатоков ПДД среди девушек во Всероссийском первенстве по автомногоборью, проходившем в Челябинске. Амалия Полякова из Тюмени третьей.
Команда дома детского творчества Аромашевскго района под руководством педагога Андрея Богачкова заняла четвёртое место. На этапе знатоков ПДД ребята стали лучшими, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.