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150 спортсменов сразились на чемпионате города по греко-римской борьбе в Тюмени

Спорт, 15:57 21 сентября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Сильнейших в греко-римской борьбе определили в Тюмени соревнованиях в рамках чемпионата и первенства города. Состязания прошли а базе спортивной школы "Прибой" в СК "Строймаш".

В них приняли участие более 150 спортсменов. В результате зрелищных сражений в Тюмени лидерами своих весовых и возрастных категорий стали: девять представителей спортивной школы "Прибой".

Отмечены также шестеро спортсменов центра "Бригантина", ещё шесть медалистов представляли спортивную школу №3. Отличились и представители федерации спортивной борьбы.

Сейчас любители этого вида борьбы готовятся к новым стартам. 24-25 сентября в СК "Центральный" состоится международный турнир на призы Владимира Чебоксарова, сообщает городской департамент по спорту.

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# греко-римская борьба

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