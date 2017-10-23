Тюменцы могут выиграть миниатюру мамонта

фото "Афиша Тюмень"

Паблик "Афиша Тюмень" совместно с магазином сувениров "Легенды Сибири" в честь приближающегося Дня народного единства проводит розыгрыш уникальных изделий из кости мамонта.

У участников будет шанс выиграть миниатюру мамонта, которая выполнена из бивня настоящего мамонта, а подставка - из кости мамонта. Более того, фрагменты бивня имеют красивый коричневатый оттенок, приобретенный в процессе естественной минерализации в течение нескольких тысяч лет. Возраст ископаемого материала – более 10 тыс. лет.

Победителей будет шесть, один из которых выиграет главный приз - миниатюру мамонта, а остальные пять получат эксклюзивные сувениры - заколку из рога лося, подвески со знаками зодиака из бивня мамонта и кулоны-руны Альгиз и Фейху.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо быть участником группы "Афиша Тюмень" и сделать репост записи. Победителей объявят 3 ноября. Их определят среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Напомним, тем, кто хочет поближе познакомиться с косторезным искусством, можно посетить выставку "Костяные сказы", которая проходит в музее "Дом Машарова" в Тюмени (ул. Ленина, 24). Более 60 произведений косторезного ремесла тобольских и тюменских мастеров из фондов "Музейного комплекса им. И.Я. Словцова" представлены взору посетителей. Скульптуры художников различаются стилем, характером, акцентами и нюансами, но объединены темой сказочных сюжетов и легенд.